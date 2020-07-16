Назначение нового главы НБУ: комитет Рады принял решение
Сегодня, 11:06 Алексей Вольцев
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»
Финансовый комитет Верховной Рады Украины рекомендовал парламенту назначить главой НБУ руководителя «Укргазбанка» Кирилла Шевченко, представление на которого внес президент Владимир Зеленский.
Как передает «РБК-Украина», это решение поддержали пять членов комитета, один проголосовал против.
Не исключено, что Рада может рассмотреть вопрос о назначении нового руководителя Нацбанка уже на нынешнем заседании — в повестке дня значится пункт «кадровые вопросы».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», массмедиа сообщали о девяти возможных кандидатах на пост главы Нацбанка, часть из которых готова смягчить монетарную политику НБУ.148 Сделайте "ФАКТЫ"
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По материалам: fakty.ua