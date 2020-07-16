Назначение нового главы НБУ: комитет Рады принял решение

Алексей Вольцев

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Финансовый комитет Верховной Рады Украины рекомендовал парламенту назначить главой НБУ руководителя «Укргазбанка» Кирилла Шевченко, представление на которого внес президент Владимир Зеленский.

Как передает «РБК-Украина», это решение поддержали пять членов комитета, один проголосовал против.

Не исключено, что Рада может рассмотреть вопрос о назначении нового руководителя Нацбанка уже на нынешнем заседании — в повестке дня значится пункт «кадровые вопросы».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», массмедиа сообщали о девяти возможных кандидатах на пост главы Нацбанка, часть из которых готова смягчить монетарную политику НБУ.