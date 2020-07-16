Песков переадресовал в СФ вопросы о запрете на брак для сменивших пол

Влада Некрасова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал сенатору Елене Мизулиной вопросы по инициативе о запрете на брак между людьми, сменившими пол.

Ранее сенаторы внесли в Госдуму законопроект, запрещающий в России браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол, также документ запрещает усыновление детей такими парами. Авторами инициативы стали руководитель временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе, Людмила Нарусова.