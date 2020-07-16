Президент Египта: Мы не будем бездействовать перед лицом угроз из Ливии

Алексей Вольцев

Египет не будет бездействовать перед лицом любой прямой угрозы своей национальной безопасности и союзников в Ливии, заявил сегодня, 16 июля, президент крупнейшей арабской республики Абдель Фаттах ас-Сиси после того, как прибывшие из соседней страны лидеры ливийских племён обратились к нему с просьбой о военном вмешательстве. Об этом сообщает египетское издание Al-Ahram.

Племенные вожди из Ливии, которые прилетели в Каир из Бенгази, оплота Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, уведомили президента Арабской Республики Египет (АРЕ) о том, что они уполномочены просить «защитить ливийский суверенитет».

На встрече с лидерами племён Абдель Фаттах ас-Сиси подчеркнул, что «„красные линии“, о которых он объявил ранее были, по сути, призывом к миру и прекращению конфликта в Ливии».

«Но Египет не будет бездействовать перед лицом любых шагов, которые представляют прямую угрозу национальной безопасности не только египетского, но и ливийского народа, а также арабской, региональной и международной безопасности», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА Newstes, Вооружённые силы Египта готовят масштабное вторжение в соседнюю Ливию, где поддерживаемые Турцией формирования Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем продолжают наступление на город Сирт и авиабазу «Джуфра», которые находятся под контролем ЛНА Хафтара.

По словам египетского генерала в отставке Махфуза Марзука, в последние несколько дней армия арабской республики проводит учения на суше и на море, и их масштабы, а также сценарии свидетельствуют о том, что Каир «серьёзно настроен перебросить силы в Ливию, если в этом возникнет необходимость».

Генерал-майор Алаа Эззедин, бывший директор Центра стратегических исследований (Каир), заявил в беседе с изданием The Arab Weekly, что подготовка к самым решительным сценариям действий крупнейшей арабской республики с её сильнейшими вооружёнными силами в регионе продолжается на всех уровнях — от небольших подразделений до полевых армий — с тех пор, как Турция ввязалась в межливийский конфликт.

Министерство обороны ПНС Ливии в конце июня заявило, что оно будет продолжать предпринимать шаги по «освобождению» Сирта от войск Хафтара, несмотря на предупреждение президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси о том, что захват этого крупного населённого пункта представляет «красную линию» для Каира.

Президент АРЕ заявил 20 июня, что его страна имеет законное право вмешиваться в дела Ливии, где формируется очаг террористической угрозы, и приказал армии подготовиться к выполнению миссий «в случае необходимости». «Любое прямое вмешательство египетского государства теперь приобрело международную легитимность», — отметил Абдель Фаттах ас-Сиси, добавив, что Египет сталкивается с прямыми угрозами от «террористических наёмников», поддерживаемых зарубежными странами.

Каир ранее призвал к прекращению огня в Ливии начиная с 8 июня в рамках выдвинутой президентом ас-Сиси инициативы. Другие поддерживающие командующего ЛНА Хафтара внешние силы, включая Россию, Францию, Саудовскую Аравию, Объединённые Арабские Эмираты, приветствовали это предложение. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, занявший сторону ПНС, отверг мирный план Каира и высказался за продолжение военной кампании в североафриканской стране до «полной победы над Хафтаром».