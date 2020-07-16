Путин оценил качество таможни в России

Анастасия Иванова

Качество таможни в России меняется, первые шаги сделаны в правильном направлении, до 2030 года предстоит сделать еще больше, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Владимир Иванович, сделано действительно немало, качество таможни меняется, работы до 2030 года нужно еще больше сделать. Действительно, первые шаги сделаны в правильном направлении", - сказал глава государства на встрече с руководителем Федеральной таможенной службы Владимиром Булавиным.

Президент пожелал Булавину удачи.

"Очень рассчитываю на результаты работы", - добавил Путин.

"Будем стараться", - ответил Булавин.