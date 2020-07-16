Рада запретила подкупать избирателей продпайками

Лидия Мартынова

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В четверг, 16 июля, Верховная Рада Украины, продлившая мораторий на принудительное отчуждение единственного жилья украинцев, которые брали долларовые кредиты и не смогли рассчитаться с банками, запретила подкупать избирателей продуктовыми наборами и прочими товарами, а также услугами и деньгами.

Как передает «РБК-Украина», такое положение содержится в законе, вносящим изменения в Избирательный кодекс.

Отмечается, что закон запрещает проведение предвыборной агитации или предоставление избирателям денег, подарочных сертификатов, продуктов питания и спиртных напитков, товаров, которое сопровождается призывами голосовать за определенного кандидата или партию и партийной символикой.

Также под запрет попадает предоставление льгот, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных и нематериальных активов, в том числе от имени благотворительных организаций, учредителями или членами которых являются кандидат или партия, сопровождающееся выше упомянутыми вещами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», парламент назначил главой НБУ руководителя «Укргазбанка» Кирилла Шевченко.

