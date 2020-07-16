Смертельное ДТП с полицейскими на Волыни: уснувшему за рулем патрульному предъявили обвинение
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»
Полицейскому, который вместе со своим коллегой 6 июля на служебном автомобиле совершил наезд на электроопору, объявили о подозрении.
Патрульного батальона полиции в Волынской области обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, сообщили в областной прокуратуре.
Напомним, его коллегу, у которого была сложная черепно-мозговая травма, кровоизлияние в брюшную полость, перелом костей таза, медикам спасти не удалось.
Следствие считает, что утром 6 июля полицейский уснул за рулем, поэтому служебный автомобиль на улице Владимирской в Луцке съехал на обочину, столкнулся с электроопорой, а напарник копа получил травмы, от которых на следующий день скончался в больнице.
Как сообщали «ФАКТЫ», погибшему Александру Волошину было 25 лет. У него остались жена и маленькая дочь.29 Сделайте "ФАКТЫ"
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