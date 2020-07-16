Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Смертельное ДТП с полицейскими на Волыни: уснувшему за рулем патрульному предъявили обвинение

Смертельное ДТП с полицейскими на Волыни: уснувшему за рулем патрульному предъявили обвинение

Смертельное ДТП с полицейскими на Волыни: уснувшему за рулем патрульному предъявили обвинение

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Полицейскому, который вместе со своим коллегой 6 июля на служебном автомобиле совершил наезд на электроопору, объявили о подозрении.


Патрульного батальона полиции в Волынской области обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, его коллегу, у которого была сложная черепно-мозговая травма, кровоизлияние в брюшную полость, перелом костей таза, медикам спасти не удалось.

Следствие считает, что утром 6 июля полицейский уснул за рулем, поэтому служебный автомобиль на улице Владимирской в ​​Луцке съехал на обочину, столкнулся с электроопорой, а напарник копа получил травмы, от которых на следующий день скончался в больнице.

Как сообщали «ФАКТЫ», погибшему Александру Волошину было 25 лет. У него остались жена и маленькая дочь.

29 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Бургомистр: В Берлине есть районы, где немецкое правосудие уже не действует
Бургомистр: В Берлине есть районы, где немецкое правосудие уже
Число умерших россиян с коронавирусом превысило 11,7 тысячи
Число умерших россиян с коронавирусом превысило 11,7 тысячи
Олег Пономаренко: Россия и США готовятся к «звёздным войнам»
Олег Пономаренко: Россия и США готовятся к «звёздным войнам»
Беременная Кэти Перри и Орландо Блум на поисках своего пропавшего пса в Санта-Барбаре
Беременная Кэти Перри и Орландо Блум на поисках своего пропавшего пса
СКР: Свидетели по делу Фургала были запуганы и отказывались от показаний
СКР: Свидетели по делу Фургала были запуганы и отказывались
Евро назвали новой тихой гаванью
Евро назвали новой тихой гаванью
"Трансмашхолдинг" повысит уровень безопасности в пассажирских вагонах
"Трансмашхолдинг" повысит уровень безопасности в пассажирских вагонах
Лунный день сегодня 16 июля 2020 года
Лунный день сегодня 16 июля 2020 года
Школы и колледжи Северной Осетии получают новую технику
Школы и колледжи Северной Осетии получают новую технику
Волгоградский детский технопарк «Кванториум» подвел итоги «Инженерных каникул»
Волгоградский детский технопарк «Кванториум» подвел итоги «Инженерных
В одной из крупнейших школ Кемеровской области завершился капитальный ремонт
В одной из крупнейших школ Кемеровской области завершился капитальный
ЕГЭ по обществознанию и химии 16 июля прошли без серьезных сбоев и нарушений – Рособрнадзор
ЕГЭ по обществознанию и химии 16 июля прошли без серьезных сбоев и

Топ на сегодня

В Москве начнут бесплатно тестировать на коронавирус
В Москве начнут бесплатно тестировать на коронавирус
ЕГЭ по обществознанию и химии 16 июля сдают более 420 тысяч человек
ЕГЭ по обществознанию и химии 16 июля сдают более 420 тысяч человек
РФПИ обсуждает производство вакцины от COVID-19 в Саудовской Аравии
РФПИ обсуждает производство вакцины от COVID-19 в Саудовской Аравии
Фото девушки в шляпе посчитали доказательством нищеты СССР
Фото девушки в шляпе посчитали доказательством нищеты СССР
Анонсирован новый этап конкурса «Цифровой прорыв»
Анонсирован новый этап конкурса «Цифровой прорыв»

Еще по теме

В Луцке умер молодой патрульный, попавший в аварию на служебном авто (фото)
Машина «всмятку»: в Луцке полицейское авто врезалось в электроопору (фото)
Пьяный тамбовский полицейский вылетел на встречку и насмерть сбил пешехода
Зверское избиение 6-летнего мальчика крестным в Киеве: врачам не удалось спасти ребенка