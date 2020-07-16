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В армию ушли 135 тыс. человек — в России завершен весенний призыв

В армию ушли 135 тыс. человек — в России завершен весенний призыв

Министерство обороны России объявило о завершении в стране весеннего призыва в армию, который в этом году проводился, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом. Как сообщили в ведомстве, в Вооруженные силы, воинские формирования и органы было призвано и направлено 135 тыс. человек.

«Призывные комиссии начали свою работу с 12 мая с соблюдением всех необходимых мер безопасности в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В первую очередь, на заседания вызывались граждане, которые могли быть гарантированно направлены в войска. С 20 мая начались отправки призывников со сборных пунктов в соединения и воинские части», — сказали в министерстве.

Там отметили, что все призывники перед отправкой к местам прохождения службы были протестированы на наличие коронавирусной инфекции и обеспечены повседневной формой одежды, а также банковскими и персональными электронными картами, медицинскими масками и несессерами, в комплект которого входит антисептик для рук.

Впервые перевозка военнослужащих осуществлялась с использованием более 2,1 тыс. арендованных вагонов в составе пассажирских поездов (более 83,5 тыс. человек) и автомобильного транспорта соединений и воинских частей (более 35 тыс. человек). Были задействованы 11 воинских эшелонов, 29 рейсов самолетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации и 40 рейсов гражданской авиации, которыми перевезено более 16,5 тыс. военнослужащих.

При этом загрузка вагонов и транспорта осуществлялась с учетом соблюдения социальной дистанции, а перевозки гражданской авиацией осуществлялись только чартерными рейсами.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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