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В Минске заявили об аресте счетов жены замглавы Минфина России

В Минске заявили об аресте счетов жены замглавы Минфина России

В Белоруссии заявили, что наложен арест на счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова, которые находятся в Белгазпромбанке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сюжет телеканала «Беларусь 1».

Отмечается, что за период существования банка было заключено только три договора займа с физическими лицами — нерезидентами Республики Беларусь. Два — с гражданином Кругловым на общую сумму 8,5 миллиона евро и один — с его женой на сумму три миллиона евро.

«Заняв место замминистра финансов, Круглов прекратил сотрудничество с Белгазпромбанком. Сегодня в банке остается заем супруги российского чиновника», — отмечается в сюжете.

В рамках расследования уголовного дела на денежные средства супруги Круглова наложен арест.

Напомним, Белгазпромбанк входит в группу Газпромбанка. Его бывшего главу Виктора Бабарико, претендовавшего на участие в выборах президента Белоруссии, задержали по подозрению в легализации денег, полученных преступным путем, и в уклонении от уплаты налогов.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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