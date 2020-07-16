В Николаеве дали срок «авторитету» по кличке Наум и его подельникам (фото, видео)

Лидия Мартынова

Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Это уголовное дело тянется с 2017 года. 3 июля громкое задержание троих вымогателей в николаевском кафе «Картопляна хата» произвели бойцы подразделения СБУ «Альфа» и оперативники полиции.

Как явствует из материалов дела, члены группировки требовали от местного жителя 200 тысяч гривен несуществующего долга и были задержаны в момент передачи очередной суммы.

Дело получило резонанс, так как одним из задержанных был местный «авторитет» по кличке Наум — Игорь Науменко, который в криминальных кругах носит «ранг» «положенца» (кандидат на звание «вора в законе»). Позже всех троих отправили в СИЗО.

Однако вскоре Наум оказался на свободе, при этом он посещал судебные заседания. Его подельники вышли из СИЗО под залог.

И вот в четверг, 16 июля, судья Заводского суда Сергей Щербина огласил приговор, по которому все трое получили по пять лет лишения свободы и были взяты под стражу в зале суда.

Игорь Науменко не согласен с приговором и будет подавать апелляцию.

Как пишет местное издание «Преступности.НЕТ», за последние 8 лет правоохранители дважды задерживали Игоря Науменко. В сентябре 2012 года — по подозрению в незаконном ношении оружия. В 2013 году Ленинский суд Николаева вынес приговор по этому делу, приговорив Игоря Науменко к двум годам лишения свободы. А после апелляции его выпустили на свободу прямо в зале суда.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Прикарпатье был задержан киллер, расстрелявший во Львове «криминального авторитета».

Кроме того, на днях из Украины выдворили «авторитета» по кличке Дед, из-за которого в мае этого года произошел переполох в Закарпатье. Ему запретили въезд на территорию нашей страны в течение 15 лет.