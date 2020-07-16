Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России 144 кандидата выдвинулись на выборы глав регионов

В России 144 кандидата выдвинулись на выборы глав регионов
На сентябрьские выборы глав регионов РФ уже выдвинуты 144 кандидата, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Единый день голосования в 2020 году пройдет 13 сентября.

"Для участия в выборах глав регионов в настоящее время выдвинулось 144 кандидата. Из них 28 кандидатов выдвинуты в порядке самовыдвижения, и 116 кандидатов выдвинуты от 24 политических партий", - сказала Памфилова на заседании в ЦИК.


Чувашской республике, Пензенской и Ростовской областях.

Выдвижение кандидатов на выборы законодательных и представительных органов власти завершено только в четырех субъектах РФ, добавила глава ЦИК РФ.

"На данный момент по единым и одномандатным округам выдвинуты 3 714 кандидатов", - сообщила Памфилова.

Девять политических партий на сегодня уведомили ЦИК о своем участии в довыборах депутатов Госдумы, добавила Памфилова. Шесть из них уже представили документы на своих кандидатов. -

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Эстонские СМИ: Почему у нас стоит памятник русскому палачу Скуратову?
Эстонские СМИ: Почему у нас стоит памятник русскому палачу Скуратову?
Оператор рассказал, почему съемки сиквелов "Матрицы" дались ему с трудом
Оператор рассказал, почему съемки сиквелов "Матрицы" дались ему с
В России 144 кандидата выдвинулись на выборы глав регионов
В России 144 кандидата выдвинулись на выборы глав регионов
Названы российские регионы с наименьшими темпами прироста случаев коронавируса
Названы российские регионы с наименьшими темпами прироста случаев
Бывшая жена Гуфа извинилась за интервью о войне в Чечне
Бывшая жена Гуфа извинилась за интервью о войне в Чечне
Цены на нефть марки Brent снизились до 43,52 доллара за баррель
Цены на нефть марки Brent снизились до 43,52 доллара за баррель
В ГД оценили последствия попыток США остановить "Северный поток — 2"
В ГД оценили последствия попыток США остановить "Северный поток — 2"
МО Армении: Противник предпринял попытку диверсионного проникновения
МО Армении: Противник предпринял попытку диверсионного проникновения
Российскому бизнесу предсказали меньший спад в сравнении с американским
Российскому бизнесу предсказали меньший спад в сравнении с
Денежные приметы: в какие дни можно брать в долг, а в какие нельзя
Денежные приметы: в какие дни можно брать в долг, а в какие нельзя
Трамп поменял руководителя предвыборной кампании
Трамп поменял руководителя предвыборной кампании
Госдума отказалась снять с рассмотрения проект о трехдневном голосовании
Госдума отказалась снять с рассмотрения проект о трехдневном

Топ на сегодня

Что такое препарат Ботокс и с какой целью его используют
Что такое препарат Ботокс и с какой целью его используют
В Совфеде выявили новый случай коронавируса
В Совфеде выявили новый случай коронавируса
В Минздраве допустили возможность второй волны коронавируса в России
В Минздраве допустили возможность второй волны коронавируса в России
Армянская молодёжь пришла к украинскому посольству с борщом: «Ешь и молчи»
Армянская молодёжь пришла к украинскому посольству с борщом: «Ешь
В России заговорили о возможном дефиците лекарств
В России заговорили о возможном дефиците лекарств

Еще по теме

ЦИК зарегистрировал на выборах в Госдуму больше двух тысяч одномандатников
Памфилова: На выборы в ГД зарегистрировались 42 кандидата
ЦИК отказался исключать кандидатов из-за недостоверных сведений о доходах
ЦИК насчитал 55 кандидатов в депутаты Госдумы с судимостью