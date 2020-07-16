В России 144 кандидата выдвинулись на выборы глав регионов

Анастасия Иванова

На сентябрьские выборы глав регионов РФ уже выдвинуты 144 кандидата, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Единый день голосования в 2020 году пройдет 13 сентября.

"Для участия в выборах глав регионов в настоящее время выдвинулось 144 кандидата. Из них 28 кандидатов выдвинуты в порядке самовыдвижения, и 116 кандидатов выдвинуты от 24 политических партий", - сказала Памфилова на заседании в ЦИК.

Чувашской республике, Пензенской и Ростовской областях.

Выдвижение кандидатов на выборы законодательных и представительных органов власти завершено только в четырех субъектах РФ, добавила глава ЦИК РФ.

"На данный момент по единым и одномандатным округам выдвинуты 3 714 кандидатов", - сообщила Памфилова.

Девять политических партий на сегодня уведомили ЦИК о своем участии в довыборах депутатов Госдумы, добавила Памфилова. Шесть из них уже представили документы на своих кандидатов. -