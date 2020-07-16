Во время стихийного шествия в Москве задержаны более 130 человек
В Москве по время стихийного шествия, которое по Страстному бульвару устроили активисты, задержаны 132 человека. Как сообщили ТАСС в МВД, их доставили в отделы полиции, решается вопрос о привлечении их к ответственности.
В полиции отметили, что организаторам массового мероприятия правительство Москвы отказало в его проведении на основании указа мэра столицы от 5 марта.
Как отмечает «Дождь», вечером 15 июля в Москве на Пушкинской площади проходил сбор подписей под иском с требованием отменить результаты голосования по поправкам к Конституции. Изначально организаторы кампании «Нет!» планировали провести митинг, однако мэрия Москвы его не согласовала.
В акции на Пушкинской площади принимали участие около тысячи человек. После этого часть из них устроили стихийное шествие по Страстному бульвару. Когда протестующие в районе улицы Петровка вышли на проезжую часть, их начали задерживать.