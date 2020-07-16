Володин оценил поручение Мишустина по срокам доработки подзаконных актов

Лидия Мартынова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин положительно оценил поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина по сокращению сроков подготовки подзаконных нормативных актов.

Мишустин на заседании кабмина в четверг потребовал от правительства сократить сроки подготовки подзаконных нормативных актов, завершить эту работу в течение двух месяцев.

"Ряд министерств и ведомств тянет с подготовкой подзаконных актов годами. Сегодняшнее поручение председателя правительства в течение двух месяцев выполнить эту работу положительно скажется на реализации законодательных решений", - приводит слова Володина пресс-служба Думы.

Он отметил, что правительство услышало депутатов.

"Мы считаем, это крайне важно и снимет многие проблемы, остающиеся нерешенными из-за отсутствия подзаконных нормативных актов", - сказал Володин.

Спикер Госдумы на прошлой неделе поручил профильным комитетам Госдумы проанализировать вопрос готовности всех подзаконных нормативных актов по принятым в последние годы законам, чтобы до отчета правительства в Думе передать эти сведения в кабмин.