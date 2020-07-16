Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Володин оценил поручение Мишустина по срокам доработки подзаконных актов

Володин оценил поручение Мишустина по срокам доработки подзаконных актов

Володин оценил поручение Мишустина по срокам доработки подзаконных актов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин положительно оценил поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина по сокращению сроков подготовки подзаконных нормативных актов.

Мишустин на заседании кабмина в четверг потребовал от правительства сократить сроки подготовки подзаконных нормативных актов, завершить эту работу в течение двух месяцев.

"Ряд министерств и ведомств тянет с подготовкой подзаконных актов годами. Сегодняшнее поручение председателя правительства в течение двух месяцев выполнить эту работу положительно скажется на реализации законодательных решений", - приводит слова Володина пресс-служба Думы.


Он отметил, что правительство услышало депутатов.


"Мы считаем, это крайне важно и снимет многие проблемы, остающиеся нерешенными из-за отсутствия подзаконных нормативных актов", - сказал Володин.

Спикер Госдумы на прошлой неделе поручил профильным комитетам Госдумы проанализировать вопрос готовности всех подзаконных нормативных актов по принятым в последние годы законам, чтобы до отчета правительства в Думе передать эти сведения в кабмин.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Названы самые привлекательные для российских выпускников сферы работы
Названы самые привлекательные для российских выпускников сферы работы
В Выксе Нижегородской области будет создан новый детский технопарк «Кванториум»
В Выксе Нижегородской области будет создан новый детский технопарк
Почетный статус «Посол ОмГПУ за рубежом» получили иностранные выпускники университета
Почетный статус «Посол ОмГПУ за рубежом» получили иностранные
Более 3,5 тысячи преподавателей Москвы прошли обучение по кибербезопасности
Более 3,5 тысячи преподавателей Москвы прошли обучение по
Сергей Кравцов призвал членов Общественного совета при Минпросвещения России активно включиться в работу по повышению статуса учителя
Сергей Кравцов призвал членов Общественного совета при Минпросвещения
В Подмосковье начали работу загородные детские лагеря
В Подмосковье начали работу загородные детские лагеря
В Смоленской области откроются 42 центра «Точка роста»
В Смоленской области откроются 42 центра «Точка роста»
Принятие поправок к закону об образовании не приведет к росту отчетности – Кравцов
Принятие поправок к закону об образовании не приведет к росту
Продолжается регистрация команд на участие в межрегиональных топографических играх «По тылам фронтов…»
Продолжается регистрация команд на участие в межрегиональных
Путин оценил точечные решения по поддержке экономики
Путин оценил точечные решения по поддержке экономики
«Газпром» окончательно решил повысить цены в России
«Газпром» окончательно решил повысить цены в России
Диетолог рассказал, почему чипсы не вреднее фруктов
Диетолог рассказал, почему чипсы не вреднее фруктов

Топ на сегодня

Армянская молодёжь пришла к украинскому посольству с борщом: «Ешь и молчи»
Армянская молодёжь пришла к украинскому посольству с борщом: «Ешь
Сенатор предупредил о новых попытках вмешательства в дела России
Сенатор предупредил о новых попытках вмешательства в дела России
На Аляске приняли решение убрать памятник главе русских поселений Баранову
На Аляске приняли решение убрать памятник главе русских поселений
В Москве начнут бесплатно тестировать на коронавирус
В Москве начнут бесплатно тестировать на коронавирус
Джонни Депп написал мочой на ковре имя Эмбер Херд, нагадившей в его постель
Джонни Депп написал мочой на ковре имя Эмбер Херд, нагадившей в его

Еще по теме

Госдума приняла поправки в регламент о законах, требующих нормативных актов
Зленко: сенаторы продолжат мониторинг ситуации по разработке Минприроды подзаконных актов
Володин попросил кабмин ускорить подготовку нормативных актов по закону о компенсациях членам ЖСК
Яровая проверит готовность регионов к применению законов, вступающих в силу 1 января