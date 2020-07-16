Закладка «российских Мистралей» в Крыму — «прорыв в океан»

Лидия Мартынова

Предстоящая закладка российских вертолетоносцев типа «Мистраль» означает прорыв России в океан. Об этом заявил капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, оценивая значение проекта для России.

«Это корабли не просто дальней морской зоны, это корабли океанской зоны. Корабль универсальный — кроме десанта (а это будет усиленный батальон морской пехоты, около 900 человек), это и десятки единиц боевой техники, катера высадки на воздушной подушке, около 20 вертолетов различного класса, начиная от ударных — морская вариация «Аллигатора «, и заканчивая противолодочными», — сказал Дандыкин в эфире радио Sputnik.

Он также обратил внимание, что впервые в России строятся военные корабли с водоизмещением 25 тысяч тонн.

«Это знаковое событие, на мой взгляд. Для всех моряков и ветеранов флота сегодняшнее событие — это праздник», — заявил Дандыкин.

Ранее СМИ сообщили, что Россия впервые в своей истории закладывает вертолетоносцы типа «Мистраль». Церемония закладки состоится на керченском заводе «Залив». Речь идет о двух универсальных десантных кораблях проекта 23900. Предположительная стоимость корабля — более 40 млрд рублей.

Василий Дандыкин отметил, что корабли называют российскими «Мистралями», но это не совсем так.

«Над теми кораблями, которые нам должны были передать французы, работали и наши конструкторы. Но у нас были и свои варианты, в том числе вертолетоносец УДК „Прибой“… Названия новых универсальных десантных кораблей символичные: „Севастополь“ и „Владивосток“. Очевидно, корабли будут нести службу — один на Черноморском флоте, другой во Владивостоке», — сказал военный эксперт.

Предполагается, что головной корабль серии сойдет со стапелей не позднее 2027 года. На нем смогут базироваться вертолеты Ка-52К «Катран», Ка-27, Ка-29 и Ка-31.