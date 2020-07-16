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Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого I степени, Матвиенко — орденом Свободы (посмертно)

Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого I степени, Матвиенко — орденом Свободы (посмертно)

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

За значительный личный вклад в дело создания и построения независимого украинского государства, по случаю 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете, президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого I степени первого президента Украины Кравчука Леонида Макаровича.


Посмертно орденом Свободы награжден Матвиенко Анатолий Сергеевич — народный депутат Украины I, III — VI, VIII созывов Верховной Рады.

Об этом говорится в Указе президента № 227/2020 от 16 июля.

Напомним, выступая на торжественном заседании Рады, Леонид Кравчук призвал народных депутатов не расшатывать ситуацию в стране и не допускать, чтобы посторонние вмешивались во внутренние дела Украины.

Эксклюзивное интервью с Леонидом Кравчуком читайте на сайте «ФАКТОВ».

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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