Black Lives Matter — «новый завет» американских евреев: Израиль в фокусе

Влада Некрасова

Портал newsru.co.il опубликовал обзор политической ситуации в Израиле за неделю, подготовленный журналистом Габи Вольфсоном.

Правительство Израиля в ночь на 17 июля утвердило новые ограничения в связи со вспышкой коронавируса. Это решение кабинета министров не сможет изменить ни политической реакции на последние события, ни той интерпретации, которую им дает общество.

За десятки лет пребывания на политической арене премьер-министр Биньямин Нетаньяху слышал в свой адрес почти все мыслимые обвинения. Но никогда прежде его не обвиняли в экономическом популизме. Он мог быть и был непоследователен во внутренней и внешней политике, он мог обещать и не выполнять обещания, данные политическим партнерам, он мог себе позволить многое. Лишь в одной области нынешний глава правительства всегда был последователен — в подходе к решению экономических проблем. Причем за это Нетаньяху неоднократно платил высокую цену: достаточно вспомнить 12 мандатов на выборах 2006 года, что в большой степени стало результатом возмущения избирателей реформами, проводимыми тогдашним главой минфина.

Решение о выплате дотаций всем гражданам страны, без какой либо дифференциации, сломало это табу. Данный шаг пока не поддержал ни один серьезный экономист, и мало у кого вызывает сомнения его политическая начинка. Недаром министр экономики Амир Перец иронично «поздравил» Нетаньяху с присоединением к лагерю социалистов. Бывший профсоюзный вождь отлично понимает, что никаких изменений во взглядах Нетаньяху не произошло. Он такой же убежденный капиталист, сторонник минимального вмешательства государства. Если уж вмешиваться, неоднократно говорил Нетаньяху, то «раздавать людям удочки, а не рыбу». Но наметился дефицит «удочек», да и ловить ими особенно нечего. А вывод, который Нетаньяху сделал из выборов 2006 года: избиратель не прощает тех, кого считает виноватым в своем обнищании. Значит, надо принимать быстрые, простые меры. Ответственность за последствия всегда можно возложить на Бени Ганца.

Как говорят политики, «не я изменился, а реальность изменилась». Реальность действительно изменилось, и изменилась она в первую очередь, в том, что касается рейтинга и общественной поддержки премьер-министра. Яростные демонстрации в Иерусалиме и Тель-Авиве, «самоуправство» главы комиссии по коронавирусу Ифат Шаша-Битон, вынесшей на голосование вопрос об открытии спортзалов вопреки требованию премьер-министра и мнению коалиции, отсутствие прогресса по вопросу о госбюджете, и, как вишенка на торте, опросы, в которых «Ликуд» теряет мандаты. Это была еще одна плохая неделя для премьер-министра. При этом партнеры по коалиции из блока «Кахоль Лаван» отнюдь не утруждали себя чрезмерными усилиями по поддержке главы правительства. Ганц и Ашкенази откровенно высказали поддержку демонстрантам, проголосовали вместе с Шаша-Битон, заявили, что не допустят ее отстранения от должности. Более того, в «Кахоль Лаван» взвешивали возможность совершить самое страшное «преступление» по меркам обитателей резиденции на улице Бальфур: проголосовать за Айелет Шакед в комиссию по назначению судей. Только прямые угрозы со стороны лидеров «Ликуда» отрезвили потенциальных еретиков, и они проголосовали за Оснат Марк.

В «Ликуде» утверждают, что намерение Нетаньяху отправить нас на выборы, если бы депутаты от «Кахоль Лаван» проголосовали за Шакед, а не за Марк не было блефом. С одной стороны, трудно представить себе Нетаньяху или кого-либо другого, объявляющим, что из-за результатов выборов в комиссию по назначению судей страна идет на выборы и черт с ним с коронавирусом, черт с ней с безработицей и прочим. С другой стороны, такие голоса свидетельствуют о том, что возможность новых выборов, безусловно, на повестке дня. Насколько она реальна, на самом деле не знает никто кроме Биньямина Нетаньяху. В политических кругах убеждены, что Ганц не станет катализировать досрочные выборы. Мотивы Нетаньяху, как обычно, тайна за семью печатями. С одной стороны, несмотря на заметную утрату популярности, «Ликуд» и поддерживающие его партии по-прежнему лидируют по всем опросам и сохраняют возможность сформировать коалицию. Вместе с тем, если тенденция снижения популярности продолжится и в ходе предвыборной кампании, результаты могут быть очень плачевными. И Нетаньяху отлично это понимает. Поэтому дилемма между форсированием выборов пока падение не достигло критической точки и намерением отложить выборы в надежде на улучшение или хотя бы стабилизацию ситуации, весьма непроста. В оппозиции по-прежнему убеждены, что Кнессет будет распущен не позднее весны 2021 года. В коалиции честно признаются, что не понимают истинных планов Нетаньяху. В большой степени ответ на вопрос о стабильности политической системы будет дан в августе, когда правительство проголосует за бюджет и передаст его на рассмотрение Кнессета. Каким будет проект бюджета? Одногодичным, как хочет Нетаньяху? Двухгодичным, как хочет Ганц? Насколько болезненным он будет и для кого? Ответы на все эти вопросы дадут более ясное представление о намерениях Нетаньяху.

Немаловажное значение играет и персональный фактор. Раздробив после выборов в Кнессет 23-го созыва политическую карту, Биньямин Нетаньяху чувствовал себя в безопасности с точки зрения возможной угрозы появления реального конкурента, а проиграть матч, когда нет противника, сложно. По большому счету, противника нет и сегодня. Но фрагментация политической системы имеет и обратную сторону. И сторона эта: отсутствие обязательств со стороны партий-спутников по отношению к центру притяжения. Иными словами, Нафтали Беннет, которого Нетанияху не захотел или не сумел привлечь в коалицию, ничем не обязан действующему премьеру. Авигдор Либерман уже продемонстрировал, сколь весомой может быть угроза со стороны небольшой партии. Отношения между Либерманом и Беннетом оставляют желать лучшего, но, думая о перспективе выборов, ось Яалон — Хаузер — Хендель — Либерман — Беннет может оформиться как реальная угроза «Ликуду». Их будет трудно обвинить в левизне, а Беннет все активнее позиционирует себя как талантливый организатор и управленец, который мог бы успешно управлять операцией по борьбе с коронавирусом, но политические интриги и персональная неприязнь со стороны Нетаньяху, лишают его такой возможности. 11−14 мандатов «Ямины» в последних опросах, причем основное усиление за счет «Ликуда», более чем неприятный сигнал для Нетаньяху. И тут вновь вопрос: спешить или выжидать? Форсировав выборы, Нетаньяху может получить сильного Беннета, решив выждать, может встретить на арене Гади Айзенкота, который уже почти не скрывает своего решения идти в политику.

Если бы не коронавирус, то без сомнения главным событием минувшей недели, стало бы голосование по выбору кандидатов от Кнессета в комиссию по назначению судей. Избрание Цви Хаузера и Оснат Марк укрепляет право-консервативное крыло в комиссии. Напомним, что, помимо двух депутатов, в этой структуре есть два министра (министр юстиции Ави Нисанкорен и еще один министр, предположительно министр транспорта Мири Регев), два представителя коллегии адвокатов и трое судей Верховного суда, в том числе председатель суда Эстер Хайют. Учитывая, что для утверждения того или иного назначения необходимо большинство в семь из девяти членов комиссии, можно предположить, что никаких реформаторских кандидатур в ближайшее время утверждено не будет. С другой стороны, возвращения к прошлому монолиту проводников идей Аарона Барака также ожидать не приходится. В Верховном суде также формируется правительство национального единства. Или паралича.

Газета «Еврейский Мир» опубликовала аналитическую статью американо-израильского журналиста, заместителя редактора газеты «The Jerusalem Post» Кэролайн Глик, в переводе Александра Непомнящего, под заголовком «Оглушительное молчание американских евреев».

Молчание евреев США перед лицом нарастающего в стране антисемитизма просто ошеломляет.

В дни еврейского праздника Шавуот, 30 мая, боевики из группировки Black Lives Matter (BLM) устроили погром в Фэрфаксе — квартале старейшей еврейской общины Лос-Анджелеса, населённом сегодня ультраортодоксальными евреями. Они разгромили пять синагог и три еврейские школы. Попутно они разграбили большинство еврейских бизнесов, расположенных на проспекте Фэрфакс.

Как сообщил на сайте Frontpage журналист Даниэль Гринфилд, ссылаясь на свидетельство ставшей очевидцем событий Эллисон Роуэн Тейлор, соучредительницы известной международной просветительской организации StandWithUs, двигавшаяся по еврейскому кварталу толпа погромщиков громко скандировала: «Трахни полицейского, убей еврея».

В свою очередь, Арье Розенфельд, чей магазин был разграблен, рассказал изданию The Jerusalem Post о том, что, когда он стоял, защищая свой магазин от погромщиков, он слышал ехавших по улице людей, кричавших: «долбанные евреи» в адрес владельцев еврейских магазинов.

По мнению Гринфилда, евреи, отнюдь, не стали случайными жертвами масштабных ночных «антирасистских» беспорядков, учинённых BLM. Ведь BLM в Лос-Анджелесе возглавляют откровенные антисемиты, имеющие тесные связи с радикально антисемитским движением «Нация ислама».

За последние несколько лет, как глава лос-анджелеского отделения BLM Мелина Абдулла, так и её дочь Тандиве Абдулла — соучередительница Молодёжного Авангарда BLM, отметились внушительным списком откровенно антисемитских высказываний и восхвалений лидера «Нация ислама» Фаррахана, который, в свою очередь, прославился похвалами Гитлера, а также тем, что, называя евреев «термитами», буквально одержим ненавистью к иудаизму и евреям.

Структурный антисемитизм BLM

Впрочем, уже одно ознакомление с хартией организации BLM, ясно и недвусмысленно раскрывает структурный характер антисемитизма этой организации. На фоне клеветнических обвинений Израиля в совершении «геноцида», BLM утверждают, что именно Израиль провоцирует США к войне против ислама.

«Своим союзом с Израилем, США оправдывают и развивают глобальную войну с террором, становясь при этом соучастниками геноцида против палестинского народа», — сказано в хартии BLM.

Согласно этому документу, именно военная помощь США Израилю и является фундаментальной проблемой Америки.

Ведь, как утверждается в нём — именно из-за военной помощи США Израилю: «каждый год миллиарды долларов американских налогоплательщиков перенаправляются сотням оружейных корпораций, которые затем, организуя лоббистские кампании, добиваются еще больших отчислений для иностранной военной помощи».

«В результате, — объясняется в хартии BLM, — военная помощь Израилю не только сокращает столь необходимое финансирование внутренних американских образовательных и социальных программ, но и заставляет граждан США соучаствовать в злодеяниях, совершаемых израильским правительством».

Иными словами, именно Израиль, согласно BLM, является корнем всех проблем Америки, как внутри страны, так и за рубежом.

Хартия BLM также обвиняет Израиль в том, что тот является «государством апартеида». Кроме того, она поддерживает откровенно антисемитскую кампанию бойкота Израиля (BDS), добивающуюся также санкций против Еврейского государства и изъятия инвестиций из его экономических проектов.

Попутно хартия BLM призывает к местным, государственным и федеральным действиям против Израиля. Помимо прочего, BLM требует, чтобы военный бюджет США был сокращен на 50%, «что приведет к закрытию более 800 американских военных баз, как в самих США, так и по всему миру, а также к ликвидации продажи оружия нарушителям прав человека, сокращению использования и накопления ядерного вооружения и возвращению всех американских войск обратно с нынешних театров военных действий».

Таким образом, антисемитизм для BLM вовсе не является сбоем в программе, напротив, это — один из фундаментальных и характерных признаков. Ненависть к Израилю и евреям, буквально, вшита в ДНК этой организации.

Молчание СМИ и еврейских организаций

Всё это вновь возвращает нас к погрому, произошедшему в Лос-Анджелесе во время праздника Шавуот.

Два связанных с этим погромом аспекта раскрывают всю суть проблемы, стремительно нарастающей в отношениях между американской еврейской общиной и американскими левыми.

Первым из них стало абсолютное безразличие СМИ к антиеврейскому насилию. За исключением нескольких еврейских репортеров и религиозных ультраортодоксальных сайтов, погром в дни праздника Шавуот в значительной мере был просто обойдён вниманием СМИ. Когда же скрыть факт погрома не удалось, его преднамеренно антисемитский характер был либо преуменьшен, либо и вовсе полностью проигнорирован.

Отказ средств массовой информации освещать погром, ясно показывает то, что большинство американских СМИ уже приняли на себя продиктованные левыми ограничения свободы слова.

Политика идентичности теперь полностью возобладала над американскими левыми и контролируют её BLM.

BLM считают евреев угнетателями, а не жертвами. Поэтому нападение на евреев, с их точки зрения, вовсе не являются актами фанатизма.

Евреи — особенно израильтяне, сионисты и евреи, одевающиеся в характерную еврейскую одежду, одним словом — все евреи, идентифицирующие себя таковыми и не скрывающие этого, являются для BLM абсолютно легитимной целью погрома. Ведь, раз сионизм — это нацизм и апартеид, то, соответственно, израильтяне, евреи-сионисты и евреи, соблюдающие еврейскую традицию — расисты.

Именно об этом рассказали нам граффити, намалёванные на синагоге Бет-Эль в Фэрфаксе: «Трахни Израиль, свободу Палестине».

Окончательное подчинение СМИ мафии, заправляющей политикой идентичности, стало очевидным, когда пару недель назад редактор «Нью-Йорк Таймс» Джеймс Беннет и его заместитель были вынуждены подать в отставку. Их мыслепреступление состояло в том, что они позволили опубликовать в газете, в разделе мнений заметку сенатора Тома Коттона, призывающую подавить беспорядки, и если понадобится, даже военной силой.

Затем в «Таймс» объявили о замене — главным редактором и ассоциированным редактором раздела мнений была назначена Шарлотта Гринсит из Intercept.

Гринсит — своя, она является носительницей абсолютно верных взглядов. Недаром, в прошлом месяце Гринсит стала соучастницей распространения самой последней кровавой антисемитской клеветы левых, утверждающей, что, мол, Израиль несет ответственность за якобы имеющий место системный расизм американских правоохранительных органов, написав в Твиттере: «Израильские силы безопасности обучают американских полицейских, несмотря на свою историю нарушений прав человека».

Можно смело ожидать, что теперь, короновав Гринсит, газета «Таймс», и прежде сполна наполнявшая свои новостные сюжеты откровенно антисемитскими мотивами, удвоит антиеврейскую клевету.

Вторым аспектом погрома в Шавуот, заслуживающим отдельного рассмотрения, стала ошеломительно сдержанная ответная реакция самой еврейской общины. Помимо совершенно формального заявления, сделанного отделением Антидиффамационной лиги Лос-Анджелеса, эта еврейская организация, объявляющая себя важнейшей и ведущей в борьбе с антисемитизмом, попросту отмолчалась.

Но куда хуже то, что лос-анджелесские общины ортодоксальных модернистов также отказались осудить нападения на своих ультраортодоксальных братьев и сестёр.

Как сообщил Гринфилд, эти общины отказались от осуждения несмотря на то, что сами при этом, попрятали свои свитки Торы из молитвенных залов, защищая их от погромщиков.

Более того, вместо того, чтобы осудить погромщиков BLM, атаковавших еврейскую общину и выразить солидарность с жертвами погрома и полицией, остановившей распространение беспорядков, лидеры местных общин ортодоксальных модернистов призвали свои общины поддержать BLM, искупая, таким образом, якобы имеющие место свои собственные расистские преступления.

В итоге, лишь одни ультраортодоксы и были теми, кто поддержал полицию и поблагодарил их за защиту квартала.

Увы, молчание еврейской общины Лос-Анджелеса и национальных еврейских организаций перед лицом антисемитских атак, вовсе не является уникальным. В Нью-Йорке евреи приняли активное участие в марше против анти-чёрного расизма, напрочь игнорируя то, что их собственная община вновь и вновь подвергается антисемитским нападениям со стороны своих негритянских соседей.

Мало и вяло было осуждено ими и поведение мэра Билла-Де Блазио, несмотря на его неоднократные выступления с явной антисемитской подоплёкой и действия, носящие откровенно дискриминационный характер. Не так давно-Де Блазио направил полицию, чтобы та заблокировала игровую площадку в ультраортодоксальном районе Вильямсбург в Бруклине, якобы под эгидой нарушения местными евреями вызванных коронавирусом карантинных ограничений.

Это решение мэра не выглядело бы столь явно дискриминационным, если бы не одно существенное обстоятельство: пока полиция физически блокировала вход в парк ультраортодоксальных еврейских детей, дети-неевреи весело играли в парках по соседству по всему Бруклину, как, впрочем, и во всех остальных частях города.

При этом, сам-Де Блазио, несмотря на карантинные ограничения, был в это время занят участием в массовой акции протеста, организованной BLM в другой части Бруклина.

Как вы уже догадались, нью-йоркские евреи не выступили с протестами против фанатичного притеснения властями города еврейских детей в Вильямсбурге. Когда местные еврейские лидеры взломали замки на детской площадке в Вильямсбурге, чтобы позволить детям играть, они были одни. Евреи из Парк Слоп и Манхэттена не присоединились к ним.

«Слишком еврейский» Энгель

В этом контексте следует рассматривать и печальное поражение, в попытке быть вновь избранным, конгрессмена демократа Эллиота Энгеля, представлявшего в Конгрессе 16-округ Нью-Йорка и занимавшего пост председателя Комитета Палаты представителей по иностранным делам. На протяжении долгого времени Энгель оставался одним из самых верных сторонников американо-израильских связей в Демократической партии и слыл исключительно либеральным демократом.

В отличие от Энгеля, победивший его на внутрипартийных выборах Джамааль Боуман поддерживает призывы хартии BLM не ограничивать деятельность движения бойкота Израиля BDS. Напротив, Боуман также поддерживает обусловливание американской военной помощи Израилю уступками палестинским арабам, на которые Еврейское государство, якобы, обязано пойти.

Боуман полностью поддерживает расистские взгляды BLM на Израиль, утверждая, что как, якобы, расово угнетенный афроамериканец, он идентифицирует себя с палестинскими арабами.

Как сам Боуман, так и средства массовой информации, поддерживавшие его избирательную кампанию, (особенно коллеги Гринсит по работе в Intercept) в своей критике Энгеля целиком сосредоточились на его поддержке Израиля. Лейтмотив их атак был абсолютно ясен и носил откровенно антисемитский характер. Все они сводились к тому, что еврей Энгель куда больше предан Израилю, чем избирателям своего округа.

В свою очередь, вместо того, чтобы осудить откровенный антисемитизм Боумена и его сторонников, многие прогрессивные евреи, напротив поддержали его. Как написал Питер Джозеф в прогрессивной еврейской газете «Форвард»: «Кандидатура Джамааля Боумена просит нашу общину вернуться к нашим прежним, имеющим широкую общую основу интересам, требует, чтобы мы осознали, насколько важно преодолевать социальные, экономические и расовые страдания в нашей американской нации.

Поскольку на этих выборах в 16-ом округе белый еврейский кандидат, предлагающий старые решения, противостоит молодому черному голосу, чьи предложения отвечают текущему моменту, еврейские избиратели обязаны выразить свое стремление к лучшему будущему».

Короче говоря, Энгель оказался уж слишком еврейским и, что «ещё хуже», слишком уж произраильским.

Три причины молчания

Почему американские евреи отказываются постоять за себя?

Мне приходят в голову три возможных объяснения: либо они боятся говорить, либо не осознают опасности, либо сами и являются частью проблемы.

Как и их нееврейские коллеги, многие евреи, чьи бизнесы были разграблены боевиками BLM, выразили поддержку и сочувствие погромщикам. Возможно, некоторые из них и в самом деле способны сочувствовать людям, уничтожившим их источник дохода, однако, куда вероятнее, что многие просто слишком напуганы, чтобы возмутиться. Они не хотят новых проблем. В нынешней атмосфере диктатуры черни, когда полиция, обвиняемая в их защите, сама подвергается нападкам, осторожность становится для этих несчастных людей лучшей доблестью.

В свою очередь, те, кто даже не догадываются об откровенно антисемитском характере насилия BLM являются непосредственным порождением своей среды.

Большинство американских евреев продолжают оставаться демократами. Большинство демократов продолжают получать новости из своих новостных источников, которые в силу того, что мафия адептов политики идентичности подчинила себе прочих левых, просто умалчивают о вещах, неудобных для своих идеологических хозяев.

Крупные организации и либеральные синагоги и вовсе открыто поддерживают BLM. Откуда же рядовому еврейскому демократу узнать правду? И это, в свою очередь подводит нас к евреям, которые сами являются частью проблемы.

На этой неделе группа крайне левых еврейских группировок опубликовала открытое письмо к еврейскому американскому сообществу с требованием о том, чтобы американские евреи обязались соблюдать этакий «новый завет», основанный на семи новых принципах.

Первый принцип там гласит:

«Недвусмысленно поддержать принцип Black Lives Matter. Признать то, что Black Lives Matter — является абсолютно верным утверждением, которое должно быть принято безусловно и без всяких оговорок».

Остальные шесть принципов являются дальнейшей экстраполяцией и расширением первого утверждения.

Таким образом, мало того, что еврейское американское общество не готово бороться со структурным антисемитизмом BLM, радикальные группы теперь ещё и требуют, чтобы вся остальная часть американского еврейства поддержала этих антисемитов и приняла их антисемитскую риторику в качестве важнейшего принципа «нового завета» для американских евреев.

На сегодняшний день молодёжное еврейское движение «Гилель», движение реконструктивистского Иудаизма и Еврейская федерация Сан-Франциско, а также ещё ряд еврейских организаций, распространили письма в поддержку пресловутого «нового завета».

В понедельник «Уолл-стрит джорнал» призвал представителей политических кругов проснуться и выступить против идеологического диктата политики идентичности. К сожалению, похоже, что еврейские жертвы этой новоявленной диктатуры мысли окажутся последними среди тех, кто услышит или прислушается к призыву.

(Кэролайн Глик. Источник на английском: Исраэль ха-Йом)