Дело Шеремета: суд смягчил меру пресечения Яне Дугарь
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»
В ночь на 17 июля Печерский районный суд города Киева помимо продления ареста медику Кузьменко определил на ближайшие недели судьбу еще двух подозреваемых — ветерана АТО Андрея Антоненко и медсестры Яны Дугать.
Об этом пишет РБК-Украина.
Так, Андрея Антоненко оставили под стражей еще два месяца.
Сторона обвинения ходатайствовала о продлении меры пресечения еще на 2 месяца и суд поддержал это ходатайство.
В то же время с Яну Дугарь исключили из перечня свидетелей, с которыми нельзя общаться военнослужащим, проходящим с ней службу.
Об этом сообщил адвокат подозреваемой Денис Ломанов в Facebook.
Тем не менее, суд продолжил возложенные на нее ранее обязательства.
«Очередная маленькая победа. Печерский районный суд Киева продлил возложенные на нее обязанности, однако исключил из перечня свидетелей, с которыми нельзя общаться военнослужащим, с которыми Яна проходит службу, и преподавателями учебного заведения», — отметил адвокат.
Он добавил, что на следующем заседании сторона обвинения попытается обязать защиту завершить ознакомление с материалами производства за 10 дней.
Как известно, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года правоохранители задержали по подозрению в убийстве Павла Шеремета трех человек — врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.
Напомним, что 15 июля стало известно, что подозреваемым в причастности к убийству Шеремета Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь вручили ходатайство прокуратуры о продлении мер еще на два месяца.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что ветеран АТО Андрей Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, заявил о вероятности подготовки его убийства. Он предполагает, что причиной для этого может быть тот факт, что «правда вылезла наружу». Также Антоненко призвал своих побратимов «отреагировать на такие вещи».49 Сделайте "ФАКТЫ"
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