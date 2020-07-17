Дело Стерненко: суд не увидел признаков хулиганства в действиях нападавших на активиста

Влада Некрасова

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Шевченковский райсуд Киева рассмотрел дело о нападении в 2018-м году на активиста Сергея Стерненко и признал необоснованным подозрение в хулиганстве Александра Исайкула.

Как сообщается в решении суда, действия Исайкула неправильно квалифицированы как хулиганство. Дело необходимо рассматривать как одно из преступлений против личности. Это связано с тем, что у Исайкула преобладала личная неприязнь к Стерненко, а не мотив неуважения к обществу, что было бы характерно для хулиганства.

О том, что мотив нападения — личная неприязнь, заявляла и сторона обвинения.

В результате суд решил, что подозрение Исайкулу по статье о хулиганстве необоснованно, поэтому невозможно избрать меру пресечения.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Киева оставил Стерненко под домашним арестом.