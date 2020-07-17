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Госдума может рассмотреть во II чтении проекты о регулярной гильотине

Госдума может рассмотреть во II чтении проекты о регулярной гильотине
Комитет Госдумы по контролю и регламенту на заседании в пятницу рекомендовал принять во втором чтении пакет проектов о реформе контрольно-надзорной деятельности в РФ, так называемой "регуляторной гильотине", инициативу могут рассмотреть на пленарном заседании 21 июля, соответствующие проекты решения комитета опубликованы в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В середине апреля Госдума приняла в первом чтении законопроекты об обязательных требованиях и о государственном контроле, разработанные в рамках плана "дорожной карты" по реализации "регуляторной гильотины". Правительство внесло эти инициативы в Думу в декабре 2019 года.

# Политика
По материалам: ria.ru

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