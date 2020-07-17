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Избиркомы поддержали многодневное голосование осенью, заявила Памфилова

Избиркомы поддержали многодневное голосование осенью, заявила Памфилова
Региональные избиркомы поддержали проведение голосования в течение нескольких дней на осенних выборах в этом году, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Во вторник мы очень подробно обсудили это с нашими коллегами из региональных комиссий, как они на это смотрят... Ни от одной комиссии мы не получили такого негативного (отзыва), что они категорически против (многодневного голосования)", - сказала Памфилова на заседании консультативной (экспертной) площадки при ЦИК.

По ее словам, региональные комиссии представили свои предложения, которые обсудили. "Принцип 2-3 дня принят",- добавила она.


Госдума в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Единый день голосования в 2020 году пройдет 13 сентября.
# Политика
По материалам: ria.ru

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