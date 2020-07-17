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Эстония подтвердила гибель своего гражданина на Донбассе

Эстония подтвердила гибель своего гражданина на Донбассе

Военные ДНР при обследовании местности в районе Горловки, где ранее подорвалась на минах украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), обнаружили тело второго погибшего.

Об этом 16 июля на брифинге в Донецке сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Для установления истинных причин произошедшего, нашими специалистами проведен дополнительный осмотр места подрыва диверсионной группы, где был обнаружен труп еще одного диверсанта», — приводит его слова агентство ДАН.

Он добавил, что у погибшего при себе был паспорт гражданина Эстонии на имя Миколы Ильина. Диверсант был экипирован дорогостоящим снаряжением и оружием производства стран НАТО, которое используют спецподразделения и диверсионно-разведывательные групп.

Гибель своего гражданина на Донбассе уже подтвердил эстонский МИД. Как передает ERR, соответствующее заявление сделал глава этого ведомства Урмас Рейнсалу. По его словам, эстонец погиб 13 июля.

Имени погибшего министр не назвал, но сообщил, что ранее этот человек, белорус по происхождению, получил гражданство Эстонии в 2016 году в качестве натурализации. При этом власти Эстонии не располагают информацией о том, как погибший оказался в зоне боевых действий на Донбассе.

«В Эстонии действует принцип: граждане Эстонии могут действовать в воинских частях других стран с разрешения правительства», — подчеркнул Урмас Рейнсалу.

Он заверил, что к настоящему времени ни одного такого разрешения выдано не было, так что эстонец-белорус отправился на украинскую гражданскую войну по собственной инициативе.

Как сообщало ИА Newstes , 13 июля диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ, пытаясь проникнуть на территорию республики, подорвалась на минном поле под Горловкой в районе Зайцево. Один из погибших диверсантов был эвакуирован военными ДНР, после чего его тело было передано украинской стороне.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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