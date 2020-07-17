Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » "Это уже 90-е"? На выезде из Киева заметили крепких мужчин, контролирующих подвоз пассажиров

"Это уже 90-е"? На выезде из Киева заметили крепких мужчин, контролирующих подвоз пассажиров

"Это уже 90-е"? На выезде из Киева заметили крепких мужчин, контролирующих подвоз пассажиров

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После громкого ЧП в Броварах, где результатом разборок между кураторами «маршрутчиков» стала масштабная перестрелка, интересный момент, связанный с пассажирскими перевозками, заметили в Киеве на станции метро «Лесная».


Об этом в социальных сетях пишет интернет-пользователь с ником «Юлия Сергеевна», остановившаяся возле станции метро, чтобы купить воду в киоске. К ней подошел молодой человек и заявил, что в этом месте брать пассажиров нельзя.

«Двое мужчин, сидящие в „Лексусе“, бдят за машинами, останавливающимися вдоль дороги… Время от времени подходят и проводя разъяснительную беседу. Но, ведь не ради закона, а ради вот тех маршруток на фото… Поговорила с продавцом кофе. Тот говорит, что „крыша“ — броварские, перевозчики — новые „мерседесы“ с полтавскими номерами. Но это не официальные маршрутки. Если подъезжают авто взять голосующих людей, то „крыша“ быстро и угрожающе решает вопрос», — пишет интернет-пользовательница, и отмечает под этим постом Нацполицию и Патрульную полицию Киева.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,после перестрелки в Броварах полицейские изъяли у ее участников арсенал оружия — в сеть выложили фото и видео, снятые во время следственных мероприятий.

Иллюстративное фото.

504 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Black Lives Matter — «новый завет» американских евреев: Израиль в фокусе
Black Lives Matter — «новый завет» американских евреев: Израиль
Два гена позволят регулировать высоту растений
Два гена позволят регулировать высоту растений
Алексей Рыбников: выход за рамки жанров – то, чем я занимаюсь всю жизнь
Алексей Рыбников: выход за рамки жанров – то, чем я занимаюсь всю
Пользователь соцсети совершил самоубийство в прямом эфире
Пользователь соцсети совершил самоубийство в прямом эфире
В России задумали разрешить многодневное голосование на выборах
В России задумали разрешить многодневное голосование на выборах
Свыше 100 школ в Мурманской области обновят материально-техническую базу к 1 сентября 2020 года
Свыше 100 школ в Мурманской области обновят материально-техническую
Детский центр «Орленок» примет школьников из девяти регионов страны
Детский центр «Орленок» примет школьников из девяти регионов страны
Топливо из накренившегося в шторм судна вылилось в Байкал
Топливо из накренившегося в шторм судна вылилось в Байкал
Дягилевский фестиваль в августе не состоится
Дягилевский фестиваль в августе не состоится
Евразийский межправсовет начал работу в Минске
Евразийский межправсовет начал работу в Минске
Приятно вспомнить: Мелани Гриффит поделилась архивными снимками с бывшими мужьями
Приятно вспомнить: Мелани Гриффит поделилась архивными снимками с
Племянница Трампа нашла у него психопатию
Племянница Трампа нашла у него психопатию

Топ на сегодня

РФПИ обсуждает производство вакцины от COVID-19 в Саудовской Аравии
РФПИ обсуждает производство вакцины от COVID-19 в Саудовской Аравии
В России зафиксирован вирус африканской чумы свиней
В России зафиксирован вирус африканской чумы свиней
Шестое чувство предупреждает об опасности: 5 верных признаков
Шестое чувство предупреждает об опасности: 5 верных признаков
Российских нефтяников заставят платить больше
Российских нефтяников заставят платить больше
Племянница Трампа нашла у него психопатию
Племянница Трампа нашла у него психопатию

Еще по теме

Станцию метро «Лесная» откроют 23 декабря
В Киеве проезд в некоторых маршрутках подорожал до восьми гривен
В Вене эвакуировали пассажиров со станции метро из-за угрозы взрыва
Типичная Украина: в центре Киева кавказцы ворвались в ресторан и расстреляли человека