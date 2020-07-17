Кравчук призвал депутатов Рады прекратить насаждать вражду в обществе
Первый Президент Украины Леонид Кравчук выступил 16 июля на торжественном заседании Верховной рады по случаю 30-й годовщины со дня принятия Декларации о государственном суверенитете.
В своей речи он обратился к депутатам с призывом остановить насаждение вражды в обществе и в парламенте. Экс-президент отметил, что некоторые парламентарии ведут себя недостойно, открыто презирая Конституцию страны.
По его словам, он работал в системах разной власти и видел все, «но никогда никому публично не было разрешено опускаться ниже ватерлинии».
Напомним, что Декларация о суверенитете была принята на Украине 16 июля — через месяц после принятия такого же акта Верховным советом РСФСР под руководством Бориса Ельцина.
Как сообщало ИА Newstes, ранее Леонид Кравчук высказал уверенность в том, что когда Украина «вернет» Донбасс, восстановлением разрушенной инфраструктуры региона будет заниматься Россия.