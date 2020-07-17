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Кравчук призвал депутатов Рады прекратить насаждать вражду в обществе

Кравчук призвал депутатов Рады прекратить насаждать вражду в обществе

Первый Президент Украины Леонид Кравчук выступил 16 июля на торжественном заседании Верховной рады по случаю 30-й годовщины со дня принятия Декларации о государственном суверенитете.

В своей речи он обратился к депутатам с призывом остановить насаждение вражды в обществе и в парламенте. Экс-президент отметил, что некоторые парламентарии ведут себя недостойно, открыто презирая Конституцию страны.

«Я обращаюсь к вам с просьбой остановить расшатывание моховика вражды в обществе и в самой Верховной раде. У меня сейчас есть много времени и я практически смотрю все баталии. И часто сижу и думаю, неужели это действительно поиск лучшего пути? Или это поиск кратчайшего пути к власти через популизм и всевозможные безобразия? Со стороны это выглядит очень сложно, я не хочу употреблять более крепкого слова», — сказал Кравчук.

По его словам, он работал в системах разной власти и видел все, «но никогда никому публично не было разрешено опускаться ниже ватерлинии».

«Перед законом мы все равны. И это не слова. Я вижу, как люди или некоторые депутаты, некоторые политические силы презирают закон, смотрят на закон, даже часто на Конституцию, как на бумажку, а еще хуже — на тряпку. Это недопустимо», — добавил бывший президент.

Напомним, что Декларация о суверенитете была принята на Украине 16 июля — через месяц после принятия такого же акта Верховным советом РСФСР под руководством Бориса Ельцина.

Как сообщало ИА Newstes, ранее Леонид Кравчук высказал уверенность в том, что когда Украина «вернет» Донбасс, восстановлением разрушенной инфраструктуры региона будет заниматься Россия.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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