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На востоке Афганистана отразили атаку талибов, семеро исламистов убиты

На востоке Афганистана отразили атаку талибов, семеро исламистов убиты

По меньшей мере, семь боевиков движения «Талибан» были убиты и еще 11 ранены в провинции Пактия на востоке Афганистана. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает Ariana News со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел ночью, когда исламисты напали на аванпосты афганских силовиков в районе Самкани. Глава района Абдул Рахман Соламал рассказал, что бой вспыхнул в районе района Пирлаки. По его словам, в этом инциденте также были убиты два афганских солдата, а часть талибов сдалась в плен.

«Талибан» (движение запрещено в РФ) пока не прокомментировал это.

Пактия является одной из наиболее нестабильных провинций Афганистана, где талибы активно действуют в ряде отдаленных районов.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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