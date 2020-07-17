Пашинян: Решимость Армении невозможно сломить агрессивными действиями

Лидия Мартынова

«Агрессивная политика» Азербайджана направлена в никуда, заявил сегодня, 17 июля, на заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске премьер-министр республики Никол Пашинян.

Это первое очное заседание Евразийского Межправсовета после продолжительной паузы из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19, но Союз ни на минуту не прерывал свою деятельность, обсуждая важнейшие вопросы для экономик стран-участниц, заметил Пашинян.

Армянский премьер поблагодарил премьер-министра Михаила Мишустина и вице-премьера России Алексея Оверчука за оперативное реагирование на все проблемы в сложный период глобальной пандемии, в том числе связанные с обеспечением бесперебойного транспортного сообщения между РФ и закавказской республикой.

В этом же контексте Пашинян отметил работу белоруской авиакомпании «Белавиа», которая всё это время продолжала осуществлять регулярные рейсы в Армению.

Эпидемиологическая ситуация в Армении остаётся сложной, несмотря на несколько обнадеживающую статистику за последние дни, продолжил глава правительства. Пандемия сильно ударила по армянской экономике и социальной сфере, снизилась мобильность населения, затруднена торговля, беспрецедентную нагрузку испытывает местная система здравоохранения. Более чем очевидно, что необходимым условием для успешной борьбы против пандемии и вызванного ею экономического кризиса остаётся сохранение мира и отсутствие вооружённых конфликтов, подчеркнул премьер. В этой связи, добавил он, нельзя не затронуть важнейшую для региона тему.

«Азербайджан проигнорировал многочисленные призывы о прекращении вооружённых конфликтов в условиях пандемии — призывы, отражённые, в том числе, в заявлении Высшего Евразийского экономического совета от 14 апреля и генсека ООН от 23 марта. Азербайджан предпринял военные действия на северо-восточной границе Армении. Вооружённые силы Армении не могли не отреагировать на провокационные действия К несчастью, они продолжаются по сей день, способствуя напряжённости. Агрессивная политика Азербайджана, направленная на эскалацию, ведёт в никуда. Она не сможет сломить нашу решимость, и заставить пойти на необоснованные и односторонние уступки», — заявил Пашинян.

Напомним, в воскресенье, 12 июля, на границе двух закавказских республик, в районе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана, произошёл крупный вооружённый инцидент. По версии армянского военного ведомства, азербайджанские военнослужащие предприняли попытку нарушения государственной границы на автомобиле УАЗ. После предупреждения с армянской стороны азербайджанские военные, оставив автомобиль, вернулись на свои позиции, после чего противник открыл артиллерийский огонь, попытавшись захватить армянский опорный пункт. Однако ответным огнём азербайджанские военнослужащие были отброшены с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе. Минобороны Азербайджана сообщило о двенадцати погибших военных со своей стороны. Армения признала гибель четырёх военнослужащих. Обе стороны заявляют о нанесении противнику серьёзного урона в живой силе и технике, уничтожении огневых точек и командных пунктов. Армянские СМИ утверждают о занятии вооружёнными силами республики новых боевых позиций на границе с Азербайджаном.