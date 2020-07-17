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Первый замглавы МИД провел встречу с послом Финляндии

Первый замглавы МИД провел встречу с послом Финляндии
Первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов обсудил в пятницу с послом Финляндии в РФ Микко Хауталой, завершающим свою дипломатическую миссию в Москве, вопросы российско-финляндских отношений, а также международную тематику, сообщил МИД РФ.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам развития российско-финляндских отношений добрососедства, которые, как было отмечено, находятся в хорошей форме. Их отличают регулярный политический диалог на всех уровнях, налаженные торгово-экономические связи, плотные контакты министерств и ведомств, организаций и граждан", - сообщили в российском дипведомстве.

Помимо этого, как отмечается, дипломаты обсудили "ряд международных проблем".


США.
# Политика
По материалам: ria.ru

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