Первый замглавы МИД провел встречу с послом Финляндии

Влада Некрасова

Первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов обсудил в пятницу с послом Финляндии в РФ Микко Хауталой, завершающим свою дипломатическую миссию в Москве, вопросы российско-финляндских отношений, а также международную тематику, сообщил МИД РФ.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам развития российско-финляндских отношений добрососедства, которые, как было отмечено, находятся в хорошей форме. Их отличают регулярный политический диалог на всех уровнях, налаженные торгово-экономические связи, плотные контакты министерств и ведомств, организаций и граждан", - сообщили в российском дипведомстве.

Помимо этого, как отмечается, дипломаты обсудили "ряд международных проблем".

США.