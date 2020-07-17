Пожар на военном корабле в Сан-Диего потушен

Лидия Мартынова

На американской военной базе в Сан-Диего пожарные ликвидировали возгорание на борту десантного корабля Bonhomme Richard. Об этом заявил контр-адмирал Тихоокеанского флота США Филипп Собек.

«После четырех дней тушения пожар был потушен. Наши пожарные команды обследуют все помещения, чтобы убедиться в отсутствии очагов. До тех пор, пока не будут проверены все помещения, мы не сможем начать официальное расследование», — сказал он.

По его словам, до сих пор точно неизвестно, откуда начался пожар. Кроме того, ущерб еще не установлен.

«Отважные моряки из командования по всему Сан-Диего неустанно работали вместе с пожарными, чтобы потушить этот пожар, и я хочу поблагодарить их за усилия. Это была командная работа флота. Нас поддерживали с воздуха и с моря. Три вертолетные эскадрильи провели более 1500 сбросов воды, борясь с огнем», — добавил контр-адмирал.

Он отметил, что в результате пожара пострадали 63 человека, в том числе 23 гражданских лица. У них незначительные травмы, в том числе отравление угарным газом.

ИА Newstes напоминает, что о возгорании на борту десантного вертолётоносца USS Bonhomme Richard на базе ВМС США в калифорнийском Сан-Диего, рассчитанного на более чем 1000 человек личного состава, стало известно 12 июля. На момент начала пожара на судне находилось около 160 военнослужащих.

В момент возгорания десантный корабль Bonhomme Richard находился на профилактическом ремонте, в связи с чем бортовая система пожаротушения была отключена и пламя пришлось тушить водой.