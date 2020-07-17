Пожар на военном корабле в Сан-Диего потушен
На американской военной базе в Сан-Диего пожарные ликвидировали возгорание на борту десантного корабля Bonhomme Richard. Об этом заявил контр-адмирал Тихоокеанского флота США Филипп Собек.
По его словам, до сих пор точно неизвестно, откуда начался пожар. Кроме того, ущерб еще не установлен.
Он отметил, что в результате пожара пострадали 63 человека, в том числе 23 гражданских лица. У них незначительные травмы, в том числе отравление угарным газом.
ИА Newstes напоминает, что о возгорании на борту десантного вертолётоносца USS Bonhomme Richard на базе ВМС США в калифорнийском Сан-Диего, рассчитанного на более чем 1000 человек личного состава, стало известно 12 июля. На момент начала пожара на судне находилось около 160 военнослужащих.
В момент возгорания десантный корабль Bonhomme Richard находился на профилактическом ремонте, в связи с чем бортовая система пожаротушения была отключена и пламя пришлось тушить водой.