Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пожар на военном корабле в Сан-Диего потушен

Пожар на военном корабле в Сан-Диего потушен

На американской военной базе в Сан-Диего пожарные ликвидировали возгорание на борту десантного корабля Bonhomme Richard. Об этом заявил контр-адмирал Тихоокеанского флота США Филипп Собек.

«После четырех дней тушения пожар был потушен. Наши пожарные команды обследуют все помещения, чтобы убедиться в отсутствии очагов. До тех пор, пока не будут проверены все помещения, мы не сможем начать официальное расследование», — сказал он.

По его словам, до сих пор точно неизвестно, откуда начался пожар. Кроме того, ущерб еще не установлен.

«Отважные моряки из командования по всему Сан-Диего неустанно работали вместе с пожарными, чтобы потушить этот пожар, и я хочу поблагодарить их за усилия. Это была командная работа флота. Нас поддерживали с воздуха и с моря. Три вертолетные эскадрильи провели более 1500 сбросов воды, борясь с огнем», — добавил контр-адмирал.

Он отметил, что в результате пожара пострадали 63 человека, в том числе 23 гражданских лица. У них незначительные травмы, в том числе отравление угарным газом.

ИА Newstes напоминает, что о возгорании на борту десантного вертолётоносца USS Bonhomme Richard на базе ВМС США в калифорнийском Сан-Диего, рассчитанного на более чем 1000 человек личного состава, стало известно 12 июля. На момент начала пожара на судне находилось около 160 военнослужащих.

В момент возгорания десантный корабль Bonhomme Richard находился на профилактическом ремонте, в связи с чем бортовая система пожаротушения была отключена и пламя пришлось тушить водой.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Генпрокуратура: уголовные дела о размещении фото нацистов на сайте "Бессмертного полка" отправлены в суды
Генпрокуратура: уголовные дела о размещении фото нацистов на сайте
Россия сократила вложения в гособлигации США до $ 5,39 млрд
Россия сократила вложения в гособлигации США до $ 5,39 млрд
Жириновский предложил перенести единый день голосования на конец апреля
Жириновский предложил перенести единый день голосования на конец
Журналист Павел Лобков ответил на обвинения в сексуальных домогательствах
Журналист Павел Лобков ответил на обвинения в сексуальных
Умер последний генеральный секретарь компартии Чехословакии
Умер последний генеральный секретарь компартии Чехословакии
Избиркомы поддержали многодневное голосование осенью, заявила Памфилова
Избиркомы поддержали многодневное голосование осенью, заявила
Россияне согласились остаться без копейки
Россияне согласились остаться без копейки
Разведку у российских границ за неделю вели 32 самолета
Разведку у российских границ за неделю вели 32 самолета
Названы регионы с новыми случаями коронавируса в России
Названы регионы с новыми случаями коронавируса в России
Звезда «Властелина колец» пожелал главному сопернику Лукашенко выйти на свободу
Звезда «Властелина колец» пожелал главному сопернику Лукашенко выйти
У российского экс-губернатора нашли коттедж за 30 годовых зарплат
У российского экс-губернатора нашли коттедж за 30 годовых зарплат
Джастин Тимберлейк сыграет футболиста в драме Фишера Стивенса, пишут СМИ
Джастин Тимберлейк сыграет футболиста в драме Фишера Стивенса, пишут

Топ на сегодня

РФПИ обсуждает производство вакцины от COVID-19 в Саудовской Аравии
РФПИ обсуждает производство вакцины от COVID-19 в Саудовской Аравии
ЕГЭ по обществознанию и химии 16 июля сдают более 420 тысяч человек
ЕГЭ по обществознанию и химии 16 июля сдают более 420 тысяч человек
Анонсирован новый этап конкурса «Цифровой прорыв»
Анонсирован новый этап конкурса «Цифровой прорыв»
Фото девушки в шляпе посчитали доказательством нищеты СССР
Фото девушки в шляпе посчитали доказательством нищеты СССР
Выставка "Чеховская Москва" открылась в Литературном музее
Выставка "Чеховская Москва" открылась в Литературном музее

Еще по теме

Пожар в центре Москвы потушен
В Ереване ликвидировали крупный пожар в парке
Пожар в казанском ТЦ «Порт» потушили
Пожар на рынке в Ростове-на-Дону полностью потушен