Президент Молдавии и социалисты будут драться за кабинет министров Кику
После инициированного 16 июля парламентской оппозицией (партиями «Действие и солидарность» и «Платформа Достоинство и правда») вотума недоверия правительству Иона Кику депутаты фракции социалистов провели заседание, на котором все 37 парламентариев подписали декларацию в поддержку действующего кабмина.
По мнению ПСРМ, целью действий оппозиции является дестабилизация ситуации в республике в разгар пандемического и экономического кризиса.
Они осудили блок ACUM (ПДС и ППДП), подчеркнув, что при неблагоприятном сценарии развития ситуации их действия напрямую отразятся на гражданах.
В работе политбюро Партии социалистов принял участие и президент республики Игорь Додон, который до избрания на должность президента был председателем партии. Глава государства также поддержал декларацию ПСРМ, подчеркнув, что министры кабинета Кику полностью справляются с поступающими вызовами, проявляя профессионализм и ответственность.
ИА Newstes сообщало, что до последнего момента лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду сомневалась в целесообразности подписания вотума, инициированного Андреем Нэстасе и его партией ППДП. На переговорах с партнером социалистов по коалиции, председателем Демпартии Павлом Филипом экс-премьер согласилась, что у оппозиции нет четкого понимания того, как управлять страной, а также отсутствует необходимое количество мандатов, чтобы утвердить новое правительство. Санду говорила, что не будет голосовать вместе с перебежчиками из партии Илана Шора «Шор» и группы Андриана Канду Pro Moldova, которые перекупали депутатов коалиции. Однако на следующий день она неожиданно подписала вотум недоверия.
Ранее молдавский лидер предупредил, что не позволит олигархам, имея ввиду Шора и Владимира Плахотнюка, финансирующим партию Pro Moldova, вернуться к власти на волне политической нестабильности.