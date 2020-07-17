Президент Молдавии и социалисты будут драться за кабинет министров Кику

Алексей Вольцев

После инициированного 16 июля парламентской оппозицией (партиями «Действие и солидарность» и «Платформа Достоинство и правда») вотума недоверия правительству Иона Кику депутаты фракции социалистов провели заседание, на котором все 37 парламентариев подписали декларацию в поддержку действующего кабмина.

По мнению ПСРМ, целью действий оппозиции является дестабилизация ситуации в республике в разгар пандемического и экономического кризиса.

Они осудили блок ACUM (ПДС и ППДП), подчеркнув, что при неблагоприятном сценарии развития ситуации их действия напрямую отразятся на гражданах.

В работе политбюро Партии социалистов принял участие и президент республики Игорь Додон, который до избрания на должность президента был председателем партии. Глава государства также поддержал декларацию ПСРМ, подчеркнув, что министры кабинета Кику полностью справляются с поступающими вызовами, проявляя профессионализм и ответственность.

«Мы были единодушны во мнении о том, что в нынешних условиях пандемии и экономического кризиса правительство Кику очень хорошо справляется с ситуацией, к тому же, все обязательства перед гражданами выполняются: зарплаты и пенсии выплачиваются, продвигается ряд социальных инициатив по поддержке граждан, осуществляются масштабные экономические проекты и т. д. В связи с этим я поддержал инициативу социалистов о подписании декларации в поддержку кабинета министров», — написал глава государства на своей странице в соцсети.

ИА Newstes сообщало, что до последнего момента лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду сомневалась в целесообразности подписания вотума, инициированного Андреем Нэстасе и его партией ППДП. На переговорах с партнером социалистов по коалиции, председателем Демпартии Павлом Филипом экс-премьер согласилась, что у оппозиции нет четкого понимания того, как управлять страной, а также отсутствует необходимое количество мандатов, чтобы утвердить новое правительство. Санду говорила, что не будет голосовать вместе с перебежчиками из партии Илана Шора «Шор» и группы Андриана Канду Pro Moldova, которые перекупали депутатов коалиции. Однако на следующий день она неожиданно подписала вотум недоверия.

«Шору и Канду, с которыми вы, госпожа Майя Санду, проголосуете за отставку правительства Кику, есть, что выиграть. Андрей Нэстасе принудил вас подписать. Браво, Андрей, ты политически положил Майю Санду на лопатки. Заставил её идти за своей повесткой дня», — обратился к оппозиционерам Игорь Додон.

Ранее молдавский лидер предупредил, что не позволит олигархам, имея ввиду Шора и Владимира Плахотнюка, финансирующим партию Pro Moldova, вернуться к власти на волне политической нестабильности.