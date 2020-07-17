Разумков заявил о скором завершении реформы децентрализации в Украине

Лидия Мартынова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Реформа децентрализации, предполагающая значительные изменения в админделении областей, приближается к своему завершению.

Такое мнение в эфире программы «Право на владу» выразил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«В целом реформа децентрализации приближается к своему завершению», — отметил спикер.

В подтверждение своих выводов он привел тот факт, что в четверг в Раде был проголосован и избирательный кодекс и выделены средства на проведение местных выборов.

При этом осталось еще большое количество вопросов (к примеру, изменения границ районов) нужно рассмотреть и принять для того, «чтобы состоялись выборы», «чтобы они прошли действительно демократично» и «отражали волю украинского народа».

«Мы сегодня, весь депутатский корпус, работаем над этим. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос также будет подниматься в Верховной Раде, но это все продолжение децентрализации», — подчеркнул Разумков.

Также спикер Рады выразил убеждение, что власть на местах после выборов изменится «достаточно сильно».

Напомним, что Дмитрий Разумков уверен, что в парламенте нет голосов под федерализацию.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что проект реформы деления областей Украины на районы, который собираются реализовать в ходе децентрализации, предполагает, что в каждой области останется от трех до семи районов. Например, на Киевщине предлагается создать шесть районов, в Харьковской области — семь.

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