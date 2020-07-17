Россия сократила вложения в гособлигации США до $ 5,39 млрд

Алексей Вольцев

В мае этого года Россия сократила объем вложений в американские государственные бумаги с $ 6,85 млрд до $ 5,39 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин США.

На долю долгосрочных облигаций пришлось $ 3,75 млрд вместо $ 4,01 млрд месяцем ранее, на долю краткосрочных — $ 1,63 млрд по сравнению с $ 2,83 млрд в апреле.

Крупнейшим держателем госбумаг США в мае осталась Япония с показателем $ 1,26 трлн. Второе место с $ 1,08 трлн занимает лидировавший продолжительное время Китай.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с $ 96 млрд до $ 48,7 млрд, а в мае — до $ 14,9 млрд. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги до $ 9,3 млрд. При этом за март нынешнего года РФ более чем в три раза сократила объем вложений. Затем в апреле вновь увеличила объем вложений до $ 6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям.