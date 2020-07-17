Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россия сократила вложения в гособлигации США до $ 5,39 млрд

Россия сократила вложения в гособлигации США до $ 5,39 млрд

В мае этого года Россия сократила объем вложений в американские государственные бумаги с $ 6,85 млрд до $ 5,39 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин США.

На долю долгосрочных облигаций пришлось $ 3,75 млрд вместо $ 4,01 млрд месяцем ранее, на долю краткосрочных — $ 1,63 млрд по сравнению с $ 2,83 млрд в апреле.

Крупнейшим держателем госбумаг США в мае осталась Япония с показателем $ 1,26 трлн. Второе место с $ 1,08 трлн занимает лидировавший продолжительное время Китай.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с $ 96 млрд до $ 48,7 млрд, а в мае — до $ 14,9 млрд. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги до $ 9,3 млрд. При этом за март нынешнего года РФ более чем в три раза сократила объем вложений. Затем в апреле вновь увеличила объем вложений до $ 6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Генпрокуратура: уголовные дела о размещении фото нацистов на сайте "Бессмертного полка" отправлены в суды
Генпрокуратура: уголовные дела о размещении фото нацистов на сайте
Россия сократила вложения в гособлигации США до $ 5,39 млрд
Россия сократила вложения в гособлигации США до $ 5,39 млрд
Жириновский предложил перенести единый день голосования на конец апреля
Жириновский предложил перенести единый день голосования на конец
Журналист Павел Лобков ответил на обвинения в сексуальных домогательствах
Журналист Павел Лобков ответил на обвинения в сексуальных
Умер последний генеральный секретарь компартии Чехословакии
Умер последний генеральный секретарь компартии Чехословакии
Избиркомы поддержали многодневное голосование осенью, заявила Памфилова
Избиркомы поддержали многодневное голосование осенью, заявила
Россияне согласились остаться без копейки
Россияне согласились остаться без копейки
Разведку у российских границ за неделю вели 32 самолета
Разведку у российских границ за неделю вели 32 самолета
Названы регионы с новыми случаями коронавируса в России
Названы регионы с новыми случаями коронавируса в России
Звезда «Властелина колец» пожелал главному сопернику Лукашенко выйти на свободу
Звезда «Властелина колец» пожелал главному сопернику Лукашенко выйти
У российского экс-губернатора нашли коттедж за 30 годовых зарплат
У российского экс-губернатора нашли коттедж за 30 годовых зарплат
Джастин Тимберлейк сыграет футболиста в драме Фишера Стивенса, пишут СМИ
Джастин Тимберлейк сыграет футболиста в драме Фишера Стивенса, пишут

Топ на сегодня

РФПИ обсуждает производство вакцины от COVID-19 в Саудовской Аравии
РФПИ обсуждает производство вакцины от COVID-19 в Саудовской Аравии
ЕГЭ по обществознанию и химии 16 июля сдают более 420 тысяч человек
ЕГЭ по обществознанию и химии 16 июля сдают более 420 тысяч человек
Анонсирован новый этап конкурса «Цифровой прорыв»
Анонсирован новый этап конкурса «Цифровой прорыв»
Фото девушки в шляпе посчитали доказательством нищеты СССР
Фото девушки в шляпе посчитали доказательством нищеты СССР
Выставка "Чеховская Москва" открылась в Литературном музее
Выставка "Чеховская Москва" открылась в Литературном музее

Еще по теме

Россия вновь сократила инвестиции в гособлигации США
Россия продала половину портфеля госбумаг США
Россия увеличила вложения в гособлигации США на 19% в 2017 году
Россия увеличила вложения в гособлигации США на 19%