Сенаторы просят Белый дом поддержать все санкции к «Северному потоку — 2»

Алексей Вольцев

Американские сенаторы приветствовали угрозу Госдепартамента США применить к участникам «Северного потока — 2» закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который приняли три года назад, но еще не применяли. В то же время законодатели призвали Белый дом поддержать и их законопроект о расширении санкций к балтийскому газопроводу. Так, чтобы наверняка, считают конгрессмены.

«Мы приветствуем решение госдепартамента предупредить компании, участвующие в „Северном потоке — 2“ и второй нитке „Турецкого потока“. Любая компания, которая поддерживает усилия Путина использовать энергоресурсы России в качестве оружия и обогащения своего режима, должна столкнуться с последствиями», — говорится в заявлении группы сенаторов, которое опубликовали на сайте комитета по международным делам Палаты представителей.

При этом американские законодатели, которые являются еще и авторами расширения санкций против российского газопровода, просят Госдепартамент поддержать их собственный законопроект.

«Хотя это очень позитивный шаг, он не исключает необходимости санкций, предписанных Конгрессом в прошлом году относительно судов-прокладчиков, которые необходимы для завершения строительства этих российских трубопроводов. Это также не отменяет необходимости расширенных санкций, призыв к которым содержится в предложенном нами законопроекте о защите европейской энергобезопасности», — написали сенаторы.

Как сообщало ИА Newstes , 16 июля глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Вашингтон вводит дополнительные санкции к «Северному потоку — 2». Речь идет о том, что теперь раздел 232 закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) может распространяться и на «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Прямо сейчас санкции не вводятся, уточнили в Вашингтоне, но участвующим в проектах компаниям настоятельно рекомендовали покинуть их и избежать возможного наказания.

Эксперт по санкциям Джулия Фридландер, которая еще недавно работала в Минфине США, рассказала The Financial Times, что Госдепартамент посылает суровое послание компаниям, но также пытается предотвратить более жесткие действия со стороны Конгресса. Она отметила, что такой шаг замедлит достройку трубопровода, но не сможет сорвать его.

Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) в целом и его раздел 232 об экспортных трубопроводах из России в частности вступили в действие еще в 2017 году. И, на самом деле, уже тогда «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» подпадали под действие санкций. С той только разницей, что они начинают действовать против конкретных компаний только по представлению президента США, а Дональд Трамп, несмотря на всю грозную риторику, это не делал.

Именно поэтому в 2019 году раздосадованные сенаторы включили санкции против российских проектов в оборонный бюджет США на 2020 год, чтобы Белый дом не мог их остановить. Эти ограничения начинали свое действие автоматически после подписания оборонного бюджета президентом, что и привело к конкретным и незамедлительным результатам. Тогда под ограничения попали владельцы трубоукладчиков и швейцарская Allseas сразу остановила работы на «Северном потоке — 2».

В июне же сенаторы Тед Круз и Джинн Шейхин предложили расширить санкции — распространить ограничения на все суда, участвующие в проекте, включая, например, даже камнеукладчики, которые засыпают трубопровод для его безопасной устойчивости на дне. Кроме того, по поданному законопроекту, ограничения грозят страховщикам, портам, предоставляющим услуги «Северному потоку — 2», и компаниям по дооснащению и установке сварочного оборудования. Также, что, очевидно, самое главное, санкции должны распространяться на тех, кто участвует в испытаниях и сертификации газопровода, без чего он не может заработать.

Тед Круз и Джинн Шейхин внесли свой вариант в проект оборонного бюджета на следующий год, который должен заработать с 1 октября. Таким образом сенаторы снова не уверены в том, что Белый дом поддержит санкции.

Тем временем Союз немецкой промышленности (BDI) опубликовал заявление своего главы Йоахима Ланга, который призвал ЕС найти политическое решение и защитить европейские компании от последствий санкций США.

«Возрастающее влияние США на проект европейского энергоснабжения серьезно обременяет трансатлантические отношения. Потенциальные санкции создают повышенные риски принципу правовой определенности и инвестициям для примерно 120 крупных и малых предприятий из 12 стран. Европейские потребители газа должны из-за этих угроз принимать в расчет рост цен», — Йоахим Ланг ожидает от ЕС четкой дипломатической реакции: «ЕС должен стремиться к тому, чтобы найти политическое решение с США и выработать пути защиты европейских предприятий от будущих эффектов незаконных и односторонних санкций США. Туманность исполнительного постановления делает санкции США особенно непредсказуемыми. Предприятия будут полностью зависеть от не поддающегося просчету развития политических событий».