Стало известно о смерти 35-летней женщины-волонтера

Анастасия Иванова

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В пятницу, 17 июля, стало известно о смерти известного волонтера Натальи Ивановой. Месяц назад в Прикарпатье трагически умерла волонтер Ирина Шевчишин.

О смерти Ивановой сообщил ее друг волонтер Назар Приходько, уточнив, что у 35-летней Ивановой остановилось сердце.

«Покойся с миром, Наташенька! Ты была доброй, искренней, настоящим человеком», — пишет Приходько и просит помочь ее семье.

Напомним, в начале июня в Киеве умер волонтер Виталий Панич. У него была пневмония, печеночная и почечная недостаточность. После смерти Панича из больницы пропали его документы, телефон и деньги.

Как сообщали «ФАКТЫ», в ноябре прошлого года в Днепре умерла тезка Натальи Ивановой, тоже известный волонтер.