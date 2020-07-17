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Стало известно о смерти 35-летней женщины-волонтера

Стало известно о смерти 35-летней женщины-волонтера

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В пятницу, 17 июля, стало известно о смерти известного волонтера Натальи Ивановой. Месяц назад в Прикарпатье трагически умерла волонтер Ирина Шевчишин.


О смерти Ивановой сообщил ее друг волонтер Назар Приходько, уточнив, что у 35-летней Ивановой остановилось сердце.

«Покойся с миром, Наташенька! Ты была доброй, искренней, настоящим человеком», — пишет Приходько и просит помочь ее семье.

Напомним, в начале июня в Киеве умер волонтер Виталий Панич. У него была пневмония, печеночная и почечная недостаточность. После смерти Панича из больницы пропали его документы, телефон и деньги.

Как сообщали «ФАКТЫ», в ноябре прошлого года в Днепре умерла тезка Натальи Ивановой, тоже известный волонтер.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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