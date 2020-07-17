Трутнев рассказал об ошибке в долгоиграющей ситуации в Хабаровском крае

Анастасия Иванова

Вице-премьер - полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил РИА Новости, что основной ошибкой по долговременной ситуации в Хабаровском крае считает то, что была недооценена усталость местных жителей от предыдущего губернатора Вячеслава Шпорта, проигравшего выборы Сергею Фургалу.

"Нам там периодически задают вопрос, какие выводы мы сами делаем, как мы реагируем на митинги. Я могу сказать о своей только позиции. В процессе длительном, не связанном с этими событиями, потому что последние события полностью лежат в компетенции правоохранительных органов… На всем протяжении выборов Фургала. Я вижу одну значительную ошибку: мы недооценили степень усталости населения Хабаровского края от Шпорта", - сказал Трутнев.

"Я считаю, что Вячеслав Иванович Шпорт - достаточно сильный организатор... Но в то же самое время выборы показали, что Хабаровский край от него устал. Я думаю, что большую роль здесь сыграло окружение Вячеслава Ивановича. Потому что там все... Люди по клубнике ездили, что вызывало достаточно жесткую реакцию. И с моей стороны, в том числе", - сказал Трутнев.

Он отметил, что "должны были раньше понять, что Вячеслав Иванович не должен был выходить на эти выборы".

"Наверное, это можно оценивать как ошибку, все остальное, мне кажется, все работы по поддержке Хабаровского края, Дальнего Востока... организованы правительством достаточно интенсивно. Никакой такой работы в предыдущие годы не было. Сейчас на поддержку Дальнего Востока идут десятки миллиардов рублей, а в национальной программе, как вы тоже знаете, более 2 триллионов средств заложено", - добавил полпред.