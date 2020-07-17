В декларациях о доходах и имуществе депутата Козенко выявили неточности

Влада Некрасова

Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами ГД, установила факт предоставления депутатом Андреем Козенко неполных сведений о доходах и имуществе.

"Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики установила факт предоставления членом Комитета по финансовому рынку Андреем Козенко неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016, 2017 и 2018 годы. Об этом говорится в решении Комиссии", - сообщает сайт Госдумы.