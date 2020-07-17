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В Кремле оценили данные о наличие инструкций по освещению митингов в СМИ

В Кремле оценили данные о наличие инструкций по освещению митингов в СМИ
Кремль считает недопустимым наличие инструкций для СМИ, регламентирующих специфику освещения митингов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее издание Baza написало, что журналистам Приморья поступило техническое задание от местных властей освещать происходящие в регионе митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В частности, в инструкции якобы прописана необходимость пугать жителей угрозой распространения коронавируса и арестами.

# Политика
По материалам: ria.ru

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