В Кремле оценили данные о наличие инструкций по освещению митингов в СМИ

Анастасия Иванова

Кремль считает недопустимым наличие инструкций для СМИ, регламентирующих специфику освещения митингов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее издание Baza написало, что журналистам Приморья поступило техническое задание от местных властей освещать происходящие в регионе митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В частности, в инструкции якобы прописана необходимость пугать жителей угрозой распространения коронавируса и арестами.