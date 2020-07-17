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В Кремле заявили об отсутствии решения по отставке Фургала

В Кремле заявили об отсутствии решения по отставке Фургала
Президент РФ Владимир Путин пока не принял решение об отставке хабаровского губернатора Сергея Фургала, но без руководителя регион долго оставаться не может, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается исполняющего обязанности, вы знаете, что президент не принял решение. Разумеется, он будет руководствоваться анализом той информации, которая поступает, которую он получает от следствия в плане того, как продвигается расследование дела Фургала", - сказал Песков журналистам.

"И второе - ситуация в регионе, который, безусловно, долго не может оставаться без исполняющего обязанности руководителя", - добавил он.


Хабаровском крае из множественных источников. "В совокупности эта информация дает возможность понимать, что на самом деле происходит в регионе", - заключил он.
# Политика
По материалам: ria.ru

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