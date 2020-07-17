В московском отделении фонда Навального идет обыск

Анастасия Иванова

В московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального идет обыск. Об этом сегодня, 17 июля, сообщил адвокат директора этой организации Ивана Жданова Владимир Воронин.

«Мне сообщили об обысках в московском офисе ФБК. Я направляюсь туда, чтобы узнать все подробности. Пока неясно, в рамках какого дела ведется это следственное действие, и кто именно его проводит», — сказал адвокат.

Как сообщало ИА Newstes , СКР возбудил уголовное дело (по ч. 4 ст. 174 УК РФ) о легализации денежных средств, которые были направлены на финансирование ФБК. По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к работе фонда, легализовали крупную сумму денег в рублях и валюте, полученную заведомо преступным путем. Соучастники преступления легализовали эти деньги, они были направлены на финансирование ФБК. В рамках расследования этого дела суды наложили арест на счета некоммерческих организаций ФБК и «Защита прав граждан», а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц.

Фонд борьбы с коррупцией — некоммерческая структура, созданная Алексеем Навальным в 2011 году, с целью «раскрытия коррупционных схем и пресечения коррупции в высших органах российской власти». Координаторы проектов Навального («РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ») являются сотрудниками Фонда. В апреле 2012 года создатели оценивали годовой бюджет фонда примерно в $ 300 тыс. В 2014 году в фонде работало около 40 человек. 9 октября 2019 года Минюст России внёс ФБК в список иностранных агентов.

2 марта 2020 года Басманный суд арестовал банковские счета Навального, его жены, родителей и детей, а также директора ФБК Жданова, его жены и родителей, на 75 млн рублей каждый. Следствие аргументировало арест счетов тем, что их владельцы являются «сторонниками штаба Навального», которые «возможно, причастны к легализации денежных средств, приобретённых преступным путём».