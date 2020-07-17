Власти Норильска опровергли слухи об отставке главы города

Лидия Мартынова

Глава Норильска Ринат Ахметчин не подавал в отставку, как об этом написали некоторые Telegram-каналы, сообщили РИА Новости в администрации города.

Ранее Telegram-канал "Борус" со ссылкой на советника вице-губернатора Красноярского края Андрея Агафонова написал, что мэр Ахметчин "подал в отставку после критики статистики по коронавирусу". Ряд других каналов также опубликовали информацию об отставке.