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Власти Норильска опровергли слухи об отставке главы города

Власти Норильска опровергли слухи об отставке главы города
Глава Норильска Ринат Ахметчин не подавал в отставку, как об этом написали некоторые Telegram-каналы, сообщили РИА Новости в администрации города.

Ранее Telegram-канал "Борус" со ссылкой на советника вице-губернатора Красноярского края Андрея Агафонова написал, что мэр Ахметчин "подал в отставку после критики статистики по коронавирусу". Ряд других каналов также опубликовали информацию об отставке.

# Политика
По материалам: ria.ru

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