Жириновский предложил перенести единый день голосования на конец апреля

Алексей Вольцев

Единый день голосования должен состояться в последний понедельник апреля, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что считает сентябрь самым неудачным месяцем для проведения единого дня голосования. По ее мнению, в будущем его надо переносить, если выборы будут проходить в течение нескольких дней.

"Мы давно предлагаем перенести единый день голосования на апрель, на последний понедельник месяца. Во-первых, это весна. У людей лучше настроение, потому что после долгой зимы впервые тепло. Во-вторых, еще не начался дачный сезон, люди пока дома проводят выходные. В-третьих, в будний день, потому что людям проще найти время для голосования - по дороге на работу или наоборот - с работы домой", - сказал Жириновский РИА Новости.

По его словам в сентябре выборы проводить "неудобно всем".

"Агитационный период приходится на июль-август. Мало того, что все лето миллионы людей - чиновники, партийцы - прикованы к кабинетам, им невозможно в отпуск уйти, так еще и избирателей труднее собрать, потому что они-то как раз в отпусках, на загородных участках. Весна - оптимальное время года для голосования", - пояснил политик.

Ранее Жириновский неоднократно заявлял, что считает необходимым перенести день голосования с осени на весну, так как его проведение в сентябре неудобно никому.