Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Жириновский предложил перенести единый день голосования на конец апреля

Жириновский предложил перенести единый день голосования на конец апреля

Жириновский предложил перенести единый день голосования на конец апреля
Единый день голосования должен состояться в последний понедельник апреля, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что считает сентябрь самым неудачным месяцем для проведения единого дня голосования. По ее мнению, в будущем его надо переносить, если выборы будут проходить в течение нескольких дней.

"Мы давно предлагаем перенести единый день голосования на апрель, на последний понедельник месяца. Во-первых, это весна. У людей лучше настроение, потому что после долгой зимы впервые тепло. Во-вторых, еще не начался дачный сезон, люди пока дома проводят выходные. В-третьих, в будний день, потому что людям проще найти время для голосования - по дороге на работу или наоборот - с работы домой", - сказал Жириновский РИА Новости.

По его словам в сентябре выборы проводить "неудобно всем".


"Агитационный период приходится на июль-август. Мало того, что все лето миллионы людей - чиновники, партийцы - прикованы к кабинетам, им невозможно в отпуск уйти, так еще и избирателей труднее собрать, потому что они-то как раз в отпусках, на загородных участках. Весна - оптимальное время года для голосования", - пояснил политик.

Ранее Жириновский неоднократно заявлял, что считает необходимым перенести день голосования с осени на весну, так как его проведение в сентябре неудобно никому.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Генпрокуратура: уголовные дела о размещении фото нацистов на сайте "Бессмертного полка" отправлены в суды
Генпрокуратура: уголовные дела о размещении фото нацистов на сайте
Россия сократила вложения в гособлигации США до $ 5,39 млрд
Россия сократила вложения в гособлигации США до $ 5,39 млрд
Жириновский предложил перенести единый день голосования на конец апреля
Жириновский предложил перенести единый день голосования на конец
Журналист Павел Лобков ответил на обвинения в сексуальных домогательствах
Журналист Павел Лобков ответил на обвинения в сексуальных
Умер последний генеральный секретарь компартии Чехословакии
Умер последний генеральный секретарь компартии Чехословакии
Избиркомы поддержали многодневное голосование осенью, заявила Памфилова
Избиркомы поддержали многодневное голосование осенью, заявила
Россияне согласились остаться без копейки
Россияне согласились остаться без копейки
Разведку у российских границ за неделю вели 32 самолета
Разведку у российских границ за неделю вели 32 самолета
Названы регионы с новыми случаями коронавируса в России
Названы регионы с новыми случаями коронавируса в России
Звезда «Властелина колец» пожелал главному сопернику Лукашенко выйти на свободу
Звезда «Властелина колец» пожелал главному сопернику Лукашенко выйти
У российского экс-губернатора нашли коттедж за 30 годовых зарплат
У российского экс-губернатора нашли коттедж за 30 годовых зарплат
Джастин Тимберлейк сыграет футболиста в драме Фишера Стивенса, пишут СМИ
Джастин Тимберлейк сыграет футболиста в драме Фишера Стивенса, пишут

Топ на сегодня

РФПИ обсуждает производство вакцины от COVID-19 в Саудовской Аравии
РФПИ обсуждает производство вакцины от COVID-19 в Саудовской Аравии
ЕГЭ по обществознанию и химии 16 июля сдают более 420 тысяч человек
ЕГЭ по обществознанию и химии 16 июля сдают более 420 тысяч человек
Анонсирован новый этап конкурса «Цифровой прорыв»
Анонсирован новый этап конкурса «Цифровой прорыв»
Фото девушки в шляпе посчитали доказательством нищеты СССР
Фото девушки в шляпе посчитали доказательством нищеты СССР
Выставка "Чеховская Москва" открылась в Литературном музее
Выставка "Чеховская Москва" открылась в Литературном музее

Еще по теме

Жириновский предложил перенести единый день голосования
Клишас не поддержал предложение ЦИК о переносе единого дня голосования
В Совфеде считают, что нужно убеждать граждан приходить на выборы
Жириновский предложил проводить ежегодные голосования в конце апреля