Без балансирования России Азербайджану и Армении грозит катастрофа — мнение

Алексей Вольцев

У Турции и у России — разные роли в ситуации, сложившейся между Арменией и Азербайджаном в результате приграничных столкновений вооруженных сил двух стран в Тавушском регионе. Ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов в интервью ИАЦ VERELQ прокомментировал негативное восприятие в армянском обществе того факта, что Анкара прямо поддержала Азербайджан, а Москва заняла равноудаленную позицию.

«Да, РФ занимает в конфликте не первый уже десяток лет роль посредника. Посредник в такой конфликтной ситуации не может однозначно занимать ту или иную позицию. Потому что, если та или иная жестко детерминированная позиция, это меняет его роль фундаментально. Россия эту роль не хочет менять. Это не значит, что она ее не может менять. Наверное, потенциально может. И мы видели, как в других конфликтах из роли посредника переходила, скажем, на роль сторонника одной из сил, как было, например, в Абхазии и Южной Осетии. Но до определенного, скажем, драматического изменения событий, РФ этого делать не хочет.

А для Турции такой позиции, такой роли не предусматривается. У Турции вообще нет с Арменией дипломатических отношений. И отношения двух стран страдают очень сильно от комплекса исторических обид и проблем, и даже национальных травм. Поэтому сравнивать РФ и Турцию в этом плане некорректно. Если РФ Азербайджан как партнер экономический, как страна-сосед нужен, то Армения Турции, в принципе, особо-то не нужна, чтобы с ней о чем-то разговаривать, договариваться и т. д. И отсюда разная риторика, разные методики реагирования на конфликт», — сказал Маркедонов.

По его словам, это не означает, что Москва, например, не делает важных намеков. «Если мы посмотрим внимательно российские заявления, которые выходили в последние дни, то они ведь упоминали и ОДКБ, это понятно, что сформулировано было весьма завуалировано и дипломатично, но это тоже некоторый сигнал. И это тоже важно. Этот сигнал тем, кому надо, прочли внимательно. Поэтому я не сказал бы, что вот РФ она Армению предала и т. д. Просто тут надо понять одну ситуацию — если РФ становится очень жестко на, условно говоря, только армянскую сторону, теряет Азербайджан, что происходит? Азербайджан не имеет тогда каких-то крючков сдерживания со стороны РФ и оформляется азербайджано-турецкий альянс, который носит совершенно отчетливый характер, но Бог бы с ним, наши весовые категории таковы, что это мы как-то пережить сможем. Хотя это и плохо. Но для Армении оформление такого альянса на новом уровне, имею в виду его укрепление и актуализацию, и выход на новый виток, это серьезнейшая угроза. Поэтому такое российское балансирование на самом деле выгодно и Азербайджану, и Армении. Потому что для двух сторон эскалация конфликта имеет катастрофические последствия. И я бы в эмоциях не спешил, так сказать, сбрасывать с корабля современности российскую дипломатию. Потому что, если мы начнем смотреть более рационально, без эмоций, на эту историю, то российская мотивация представится нам не столь упрощенной, а рациональной и аргументированной. Хотя я прекрасно понимаю: это сложно, наблюдать без эмоций, одно дело смотреть на это все из Москвы, другое дело из Еревана, третье дело — из самого Тавуша», — считает эксперт.

«Я что скажу: ведь Штаты, Евросоюз не собираются становиться на одну точку зрения и говорить, что только Армения права. А если говорить о Штатах, то наряду с армянским лобби есть энергетическое лобби, которое его уравновешивает и т. д. То есть говорить о том, что вот здесь и сейчас у Армении найдутся лучшие союзники, которые работу по сдерживанию конфликта, деэскалации, сделают лучше РФ, ну, это несколько наивно, я бы сказал. Поэтому у Турции и РФ просто разные задачи. И рассматривать их эффективность или неэффективность надо с этой точки зрения. Чего хочет Москва? Москва хочет деэскалации конфликта. Почему? Потому что эскалация ставит под вопрос достаточно серьезно ОДКБ, ЕАЭС, российско-армянские взаимоотношения и возможность РФ одновременно развивать выгодные отношения с Арменией и Азербайджаном. Она подталкивает РФ делать какие-то финальные выборы, которые, в общем-то, создают много рисков и неопределенностей. Поэтому РФ пытается балансировать до последнего в этой ситуации.

У Турции задача другая. Не балансирование, а поддержка того, кого она считает своим «братом» и стратегическим союзником. Но при этом, я думаю, что вот так открыто влезать в конфликт Турция не захочет. В 90-е годы, когда позиции РФ были слабее, в 1993 году, Турция ограничилась только закрытием 300 км сухопутной границы. Но открыто не вмешивалась в военный конфликт. Поэтому эта военно-политическая позиция ясна, она не впервые Турцией демонстрируется, можно вспомнить заявление Эрдогана, допустим, в апреле 2016 года. Но тот факт, что Армения является союзником РФ, я думаю, очень сильно отрезвляет многих «ястребов». В той же самой Турции горячие головы отрезвляет это военное союзничество с Россией, которое есть», — подчеркнул Сергей Маркедонов.

Комментируя позицию ОДКБ в ходе обострения на госгранице Армении и Азербайджана, эксперт призвал к пониманию того факта, что внутри ОДКБ есть три четких направления: центральноазиатское, кавказское и европейское.

«И если РФ она по трем этим трекам работает одинаково активно, то остальные страны пытаются фокусироваться на своих региональных проблемах. Ну, вот мы говорим о том, что Таджикистану или Казахстану не очень интересно помогать Армении. Ну так и Армении не слишком интересно осуществлять какую-то миссию на таджикско-афганской границе, например. Поэтому приходится эту структуру выстраивать таким образом, чтобы имея определенный уровень интеграции, фокусироваться на отдельных направлениях. И в случае с Арменией и РФ очень важно то, что ОДКБ позволяет, например, делать с дисконтом поставки военной техники и т. д. Это важно. Поэтому, когда мы задаем вопрос, важно его грамотно сформулировать. ОДКБ такова, какова она есть, со всеми ее сложностями, неопределенностями и т. д. Но она позволяет осуществлять российско-армянское союзничество, которое, повторюсь, многие горячие головы и в Баку, и в Анкаре сдерживает. Но политика — искусство возможного. Это надо понимать. Еще раз говорю: у РФ с Азербайджаном и у Турции с Арменией разный уровень отношений, чтобы их сравнивать. Потому что у Армении и Турции их просто нет, а у Азербайджана и России они есть. И Москве они важны! И, естественно, Россия не хочет, чтобы Азербайджан пошел грузинским путем. Что еще раз повторю, создаст для Армении дополнительные риски и дополнительную нагрузку. Поэтому эти вопросы лучше рассматривать не в эмоциональном ключе, а в более спокойном и рациональном, как бы трудно это ни было. Я понимаю, что трудно», сказал Сергей Маркедонов.