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Борьба за молодежь: стало известно, сколько выпускников из ОРДЛО намерены учиться в украинских вузах

Борьба за молодежь: стало известно, сколько выпускников из ОРДЛО намерены учиться в украинских вузах

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на попытки террористов ОРДЛО не выпускать из «квазиреспублик» абитуриентов для поступления в украинские вузы, их число постоянно увеличивается.


В частности, в этом году в ученые заведения на подконтрольной Украине территории приедут учиться как минимум 1500 детей.

Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина 24» сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук.

По ее словам, сейчас обсуждаются возможности дистанционного поступления в украинские вузы детей из оккупированной части Донбасса. Это предполагает электронную подачу документов, в режиме онлайн.

«Возможно в этом году их будет больше, которые готовы учиться в Украине. Детей родителей, которые зарабатывают, фактически живя там, и отправляют своих детей, например, во Львов», — отметила Голованчук.

Напомним, по мнению журналиста Дениса Казанского, решение Верховной Рады расширить возможности для поступления в украинские ВУЗы абитуриентов из ОРДЛО призвано улучшить отношение к Украине со стороны молодых людей, которые выросли там после 2014 года. Такое решение он называет «битвой за молодежь», которую в условиях оккупации пытаются воспитать в ненависти ко всему украинскому.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возможности вступления в украинские ВУЗы жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма без сдачи Внешнего независимого оценивания.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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