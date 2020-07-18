Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Глава МИД Китая в беседе с Лавровым заявил, что США «утратили разум»

Глава МИД Китая в беседе с Лавровым заявил, что США «утратили разум»

Глава МИД Китая в беседе с Лавровым заявил, что США «утратили разум»

США дискриминируют другие страны под предлогом пандемии коронавируса, перекладывая всю ответственность на других. Соответствующее заявление сделал глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с коллегой из РФ Сергеем Лавровым.

По словам китайского министра США утратили разум, и лишились какой-либо нравственности и доверия. Ван И отметил, что для достижения своих целей Вашингтон не останавливается ни перед чем.

«Даже создают горячие точки и противостояния в международных отношениях», — приводит его слова РИА Новости

Он добавил, что США неприкрыто проводят политику приоритета своей страны и доводят до крайности свой эгоизм, политику односторонних действий и запугивания.

По его мнению, Вашингтон в своей политике по отношению к Пекину возрождает маккартизм и менталитет холодной войны. Кроме того, он считает, что США умышленно провоцируют идеологическое противостояние. Министр добавил, что КНР не пойдет на поводу у «немногочисленных антикитайских сил» в США.

Ван И отметил, что Китай ценит свои отношения с Россией и призвал продвигать их на более высокий уровень. По словам министра, Россия и Китай должны придерживаться справедливой позиции и бороться с любыми деструктивными действиями, а также поддерживать мир и стабильность.

Ранее ИА Newstes сообщало, что после подписания президентом США Дональдом Трампом законопроекта о санкциях в отношении Китая, МИД Поднебесной пообещал «жестко ответить» на любые проявления гегемонии и несправедливые выпады Вашингтона в адрес Китая.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Нюша объяснила, почему Егор Крид винит в их расставании ее отца
Нюша объяснила, почему Егор Крид винит в их расставании ее отца
Боливийские проститутки вышли на работу в прозрачных плащах
Боливийские проститутки вышли на работу в прозрачных плащах
Реальные доходы россиян рухнули: события ночи 18 июля — EADaily
Реальные доходы россиян рухнули: события ночи 18 июля — EADaily
Глава МИД Китая в беседе с Лавровым заявил, что США «утратили разум»
Глава МИД Китая в беседе с Лавровым заявил, что США «утратили разум»
Россиянам разъяснили порядок возмещения затрат на удаленную работу
Россиянам разъяснили порядок возмещения затрат на удаленную работу
В Узбекистане пройдут Дни духовной культуры России
В Узбекистане пройдут Дни духовной культуры России
В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом
Грузия является «обесчещенным государством»: Интервью с Наной Какабадзе
Грузия является «обесчещенным государством»: Интервью с Наной
В Москве суд отказал в иске обвиненной в нарушении карантина инвалиду
В Москве суд отказал в иске обвиненной в нарушении карантина инвалиду
Путин ведет переговоры предельно конкретно, заявил Песков
Путин ведет переговоры предельно конкретно, заявил Песков
"Мстители" поддержали мальчика, который спас жизнь младшей сестры
"Мстители" поддержали мальчика, который спас жизнь младшей сестры
Президент Эстонии призвала Европу вооружаться против России и Китая
Президент Эстонии призвала Европу вооружаться против России и Китая

Топ на сегодня

Black Lives Matter — «новый завет» американских евреев: Израиль в фокусе
Black Lives Matter — «новый завет» американских евреев: Израиль
Россиянам захотели доплачивать за найденную в магазине просрочку
Россиянам захотели доплачивать за найденную в магазине просрочку
Казахстан хотел бы закупить разработанную в России вакцину от COVID-19
Казахстан хотел бы закупить разработанную в России вакцину от COVID-19
Страны ЕАЭС сформировали проект карты индустриализации
Страны ЕАЭС сформировали проект карты индустриализации
Пашинян: Решимость Армении невозможно сломить агрессивными действиями
Пашинян: Решимость Армении невозможно сломить агрессивными действиями

Еще по теме

МИД Германии прокомментировал действия России при строительстве «Северного потока-2»
Германия озвучила условия инвестиций в Донбасс
Керри заявил, что Россия поддерживает перемирие в Йемене
Ответственность за сохранение ДРСМД лежит на РФ — глава МИД Германии