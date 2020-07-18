Глава МИД Китая в беседе с Лавровым заявил, что США «утратили разум»

Анастасия Иванова

США дискриминируют другие страны под предлогом пандемии коронавируса, перекладывая всю ответственность на других. Соответствующее заявление сделал глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с коллегой из РФ Сергеем Лавровым.

По словам китайского министра США утратили разум, и лишились какой-либо нравственности и доверия. Ван И отметил, что для достижения своих целей Вашингтон не останавливается ни перед чем.

«Даже создают горячие точки и противостояния в международных отношениях», — приводит его слова РИА Новости

Он добавил, что США неприкрыто проводят политику приоритета своей страны и доводят до крайности свой эгоизм, политику односторонних действий и запугивания.

По его мнению, Вашингтон в своей политике по отношению к Пекину возрождает маккартизм и менталитет холодной войны. Кроме того, он считает, что США умышленно провоцируют идеологическое противостояние. Министр добавил, что КНР не пойдет на поводу у «немногочисленных антикитайских сил» в США.

Ван И отметил, что Китай ценит свои отношения с Россией и призвал продвигать их на более высокий уровень. По словам министра, Россия и Китай должны придерживаться справедливой позиции и бороться с любыми деструктивными действиями, а также поддерживать мир и стабильность.

Ранее ИА Newstes сообщало, что после подписания президентом США Дональдом Трампом законопроекта о санкциях в отношении Китая, МИД Поднебесной пообещал «жестко ответить» на любые проявления гегемонии и несправедливые выпады Вашингтона в адрес Китая.