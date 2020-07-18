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Компании Twitter может грозить штраф за взлом аккаунтов

Компании Twitter может грозить штраф за взлом аккаунтов

Компании Twitter может грозить крупный штраф за взлом аккаунтов пользователей, который произошел на днях. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, которые отмечают, что Федеральная торговая комиссия (ФТК) США уже начала свою проверку.

Отмечается, что санкции могут быть наложены из-за нарушения договоренностей компании и ФТК, которые были достигнуты в 2010 году. По ним Twitter должен был уделить больше внимания безопасности своих пользователей, в частности, сохранению их персональных данных.

Договоренности были достигнуты после массовой атаки хакеров в 2009 году, от которой, в том числе, пострадал избранный президентом, но не вступивший в должность, Барак Обама. Тогда злоумышленники смогли заполучить доступ к его аккаунту.

Сейчас ФТК намерена провести ряд новых проверок. Если выяснится, что компания не приняла достаточно мер для обеспечения безопасности, её ждет штраф.

Как уже сообщало ИА Newstes, на днях хакеры взломали более сотни аккаунтов, в том числе принадлежащих известным людям и крупным корпорациям. Мошенники предлагали пересылать криптовалюту, обещая удвоить сумму. В итоге им удалось заработать более $ 120 тыс.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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