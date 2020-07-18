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Ляшко пообещал вспышку COVID-19 осенью

Ляшко пообещал вспышку COVID-19 осенью

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В связи с тем, что у коронавируса, которым инфицированы уже более 57 тысяч украинцев, прослеживается определенная сезонность, жителям нашей страны стоит быть готовыми к тому, что осенью количество заболевших стремительно возрастет.


Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

«В первую очередь я считаю, что коронавирусная болезнь имеет также сезонность, и в летний период времени мы не видим того эпидемического потенциала коронавируса. Он циркулирует так, как гриппоподобные заболевания, и сегодня больше „горят“ страны, „горят“ с гриппом и гриппоподобными заболеваниями. Более настораживающе надо относиться к началу осеннего периода, когда у нас происходит сезонный рост гриппа и гриппоподобных заболеваний», — сказал заместитель главы Минздрава.

По его прогнозам, в ноябре стоит ждать первой волны, в феврале — второй.

«Именно тогда у нас может быть большой рост, здесь нам надо подготовиться», — добавил Ляшко.

По словам главного санврача, в нашей стране сейчас наблюдается рост заболеваемости, так как Украина смягчила ограничительные меры, и некоторые восприняли это как полный отказ — как бизнес, так и люди.

«Сформировалось такое мнение, что возможно коронавирус — это миф. Он не миф, к сожалению, счетчик летальных случаев и заболеваний в мире „тикает“. Буквально вчера был вновь зарегистрирован рекорд по количеству заболевших в глобальном масштабе», — добавил эксперт.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в пятницу, 17 июля, число инфицированных новым коронавирусом в мире превысило новую психологическую отметку и составило 14 миллионов 106 тысяч человек. Этот показатель продолжает стабильно расти на миллион человек каждые четыре дня! Количество смертей среди больных с COVID-19 достигло почти 600 тысяч. Выздоровели 8,4 миллиона пациентов. Уровень смертности составляет 7%.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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