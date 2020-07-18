Лукашенко рассказал о «странных вещах» во время президентской кампании

Анастасия Иванова

Во время проходящей в Белоруссии президентской избирательной кампании в республике происходят «странные вещи». Об этом, как передает ТАСС, на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, который принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске, рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Я расскажу, что происходит у нас сейчас, в электоральный период. Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, исходя из своего опыта, откуда это берется. А вот всякое получается, поэтому расскажу вам об этом», — заявил Лукашенко.

Ранее ИА Newstes сообщало, что штаб незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико заявил об объединении со штабами также незарегистрированного Валерия Цепкало, и официального кандидата Светланы Тихановской.

Все три штаба собираются объединить усилия и вести совместную кампанию. Среди её принципов — призыв всех граждан участвовать в президентских выборах и требование к белорусским властям освободить всех «политических и экономических заключенных, предоставив право на пересмотр дел в независимых судах».