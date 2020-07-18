Македонская оппозиция требует пересчитать голоса избирателей вручную

Анастасия Иванова

Македонская партия ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство), находящаяся в оппозиции к действующей власти, потребовала от Государственной избирательной комиссии вручную провести пересчет голосов по итогам выборов, состоявшихся 15 июля.

Напомним, что победу на них одержала коалиция Социально-демократического союза Македонии (СДСМ) и албанской партии «Беса». Патриотическую ВМРО-ДПМНЕ они обошли с минимальным перевесом: в новом созыве парламента СДСМ и «Беса» могут достаться 46 депутатских мандатов, а ВМРО-ДПМНЕ получит 44.

Пресс-секретарь ВМРО-ДПМНЕ Димче Арсовски заявил, что партия потребует ручного пересчета голосов по причине значительного числа бюллетеней, признанных недействительными: таковых оказалось 30 тысяч при явке в 900 тысяч избирателей.

«У нас огромное число бюллетеней, признанных недействительными. Более 30 тысяч, что необычно при такой явке. Значительное число этих бюллетеней, — это голоса за ВМРО-ДПМНЕ, их и признали недействительными. Это — попрание воли народа. Поэтому мы, как политическая партия, потребуем ручного пересчета голосов. Нужно защитить волеизъявление граждан и демократию в Республике Македония», — заявил Арсовски сербскому агентству Tanjug.

«Несмотря на все имевшие место фальсификации и массовый подкуп на выборах со стороны СДСМ [экс-премьера страны] Зорана Заева, при всем оказываемом давлении и угрозах, ВМРО-ДПМНЕ победила в 41 муниципалитете, а СДСМ только в двадцати», — добавил он. Это, по мнению Арсовского, подтверждает, что ВМРО-ДПМНЕ остается самой сильной партией в Северной Македонии, а «народ отправил четкое послание, что никто не смеет идти против его воли».

«Народ выбрал путь обновления Македонии, путь противостояния криминалу Зорана Заева и СДСМ», — заявил Арсовски.

В левой партии «Левица» также заявили, что недовольны итогами выборов. Там полагают, что у партии «украли» голоса и что им на самом деле досталось больше двух мандатов.

Государственная избирательная комиссия приняла во внимание 82 жалобы в отношении подсчета голосов и в ближайшие трое суток примет решение по поводу их пересчета.

«Мы подождем до завтра, когда истечет второй срок [подачи жалоб], и в воскресенье или понедельник комиссия соберется и вынесет решение», — заявил глава македонской ГИК Оливер Дерковски в эфире телеканала Альфа ТВ.