Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » На границе с Беларусью перехватили рекордную контрабандную партию сигарет (фото, видео)

На границе с Беларусью перехватили рекордную контрабандную партию сигарет (фото, видео)

На границе с Беларусью перехватили рекордную контрабандную партию сигарет (фото, видео)

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В ночь на субботу, 18 июля, пограничники Черниговского отряда совместно с таможенниками пресекли ввоз в Украину контрабандой крупной партии белорусских сигарет. Ранее в Сумской области пресекли ввоз крупной парии необычной контрабанды.


Как сообщает Госпогранслужба, в Украину пытались въехать два автомобиля «DAF» и «MAN» с грузом макулатуры. Однако в двойных потолках полуприцепов и двойной стене каждой машины обнаружили тайники с почти 54 тысячами и более 76 тысячами пачек белорусских сигарет без акцизных марок.

За нарушение таможенных правил привлечены к административной ответственности, водители — граждане Белоруссии. Сигареты и полуприцепы изъяты.

Ранее сообщалось, что из Индии в Украину пытались провезти контрабандную партию уникальных черных бриллиантов.

25 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Запросы депутатов Госдумы могут начать публиковать до 3 августа
Запросы депутатов Госдумы могут начать публиковать до 3 августа
Больной раком российский телеведущий рассказал о «кровавой эпопее» из-за опухоли
Больной раком российский телеведущий рассказал о «кровавой эпопее»
На митинге в поддержку Фургала люди требовали перенести суд в Хабаровск
На митинге в поддержку Фургала люди требовали перенести суд в
Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года
"Ощущение чуда": американка поделилась впечатлениями от отдыха в России
"Ощущение чуда": американка поделилась впечатлениями от отдыха в
Нюша объяснила, почему Егор Крид винит в их расставании ее отца
Нюша объяснила, почему Егор Крид винит в их расставании ее отца
Боливийские проститутки вышли на работу в прозрачных плащах
Боливийские проститутки вышли на работу в прозрачных плащах
Реальные доходы россиян рухнули: события ночи 18 июля — EADaily
Реальные доходы россиян рухнули: события ночи 18 июля — EADaily
Глава МИД Китая в беседе с Лавровым заявил, что США «утратили разум»
Глава МИД Китая в беседе с Лавровым заявил, что США «утратили разум»
Россиянам разъяснили порядок возмещения затрат на удаленную работу
Россиянам разъяснили порядок возмещения затрат на удаленную работу
В Узбекистане пройдут Дни духовной культуры России
В Узбекистане пройдут Дни духовной культуры России
В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом

Топ на сегодня

Россиянам захотели доплачивать за найденную в магазине просрочку
Россиянам захотели доплачивать за найденную в магазине просрочку
Казахстан хотел бы закупить разработанную в России вакцину от COVID-19
Казахстан хотел бы закупить разработанную в России вакцину от COVID-19
Страны ЕАЭС сформировали проект карты индустриализации
Страны ЕАЭС сформировали проект карты индустриализации
Пашинян: Решимость Армении невозможно сломить агрессивными действиями
Пашинян: Решимость Армении невозможно сломить агрессивными действиями
Дагестан стал лидером России по количеству уже открытых и открывающихся в этом году «Точек роста»
Дагестан стал лидером России по количеству уже открытых и

Еще по теме

Польские таможенники задержали россиянина с контрабандой сигарет
Столичные полицейские пресекли контрабанду шести миллионов пачек сигарет
Астраханские пограничники задержали партию сигарет под видом макарон
Собака обнаружила около 3 тысяч контрабандных пачек сигарет на российской таможне