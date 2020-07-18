На трассе Одесса – Рени произошло второе за день крупное смертельное ДТП: двое погибших (фото)

Лидия Мартынова

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Утром в субботу, 18 июля, на участке международной трассы Одесса — Рени, где несколькими часами ранее случилось ДТП с шестью погибшими, произошла авария с участием автомобилей МАN и «ГАЗель».

Автомобили «сошлись» в лобовом столкновении на подъезде к селу Маяки Беляевского района Одесской области. Два человека — водитель и пассажир МАNа — погибли на месте, еще двое — 30-летний водитель «ГАЗели» и 29-летняя пассажирка — госпитализированы.

По предварительным сведениям, водитель МАNа, пытаясь совершить обгон, столкнулся с «ГАЗелью», которая поворачивала в сторону Овидиополя.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр правонарушений по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Между тем еще одно смертельное ДТП произошло сегодня около девяти часов утра на автодороге Киев — Одесса возле пгт Любашевка: здесь погиб 38-летний пешеход.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля „Волга“ совершил наезд на пешехода — жителя города Первомайска Николаевской области, который, выйдя из автомобиля Renault Master, пересекал дорогу. Пострадавший от полученных травм скончался мгновенно, а водитель с места происшествия скрылся», — сообщили в полиции.

Полицейские установили и уже задержали водителя — 75-летнего жителя Николаевской области.

Напомним, 7 июля на пешеходном переходе на трассе Киев — Одесса под колесами авто погибла 10-летняя девочка.



[img]"[/img]

401