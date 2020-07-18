"Находят развязки". Песков о схожести стилей управления Путина и Эрдогана

Алексей Вольцев

Лидеры России и Турции похожи, именно поэтому им под силу разрешить сложные ситуации, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В интервью "Авторадио" официальный представитель Кремля отметил, что в ходе переговоров Владимир Путин конкретно ставит вопросы, и "имеет ввиду то, что говорит", а потом незамедлительно выполняет обещанное.

"(Президент РФ Владимир – ред.) Путин и (турецкий лидер Тайип – ред.) Эрдоган – в этом плане они похожи друг на друга, и поэтому им удается находить развязки в очень и очень сложных ситуациях", – заявил пресс-секретарь.

сообщило, что стало известно, к чему пришли Путин и Эрдоган в вопросе авиасообщения.