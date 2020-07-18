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Песков оценил работу органов следствия в России

Песков оценил работу органов следствия в России
Органы следствия и силовые ведомства России выполняют свою работу и предоставляют соответствующие доклады президенту, но если на них кто-то извне будет постоянно уделять внимание, эти функции будет невозможно эффективно выполнять, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, органы следствия, силовые ведомства выполняют свою работу. Безусловно, они делают соответствующие доклады главе государства и главнокомандующему. Но они выполняют свои функции, которые, конечно, если на них извне кто-то будет постоянно оказывать внимание, эти функции будет невозможно выполнять наиболее эффективным образом", - сказал Песков в интервью "Авторадио", говоря о резонансных делах последних дней, например, в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала или советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

Представитель Кремля отметил, что президент является гарантом законности, во многих ситуациях он должен "оставаться над". "Многие вопросы, скажем так, - да, они в его поле ведения, но он не принимает там решения, он просто не может этого делать", - подчеркнул пресс-секретарь президента.


Отвечая на вопрос о том, бывают ли случаи, когда президент, не вмешиваясь в ситуацию, высказывает свою точку зрения по тем или иным делам, Песков отметил: "Я никогда с этим не сталкивался".

# Политика
По материалам: ria.ru

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