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Песков оценил работу системы "президент-правительство" в России

Песков оценил работу системы "президент-правительство" в России
В России блестяще работает система "президент-правительство", она гибкая, способна быстро реагировать на вызовы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас действительно сейчас блестяще работающая система президент-правительство: эффективная, быстрая, не кондовая, гибкая, способная экстренно реагировать в форс-мажорных ситуациях. Они это показали. Они это показали на деле", - сказал Песков в интервью "Авторадио", которое опубликовано на сайте.

Он напомнил, что в России одна из самых низких смертностей в мире от коронавируса, кроме того, удалось избежать перегрузки системы здравоохранения.


"Наверное, это является залогом того, что мы способны реагировать на кризисы, даже такие непредсказуемые кризисы, как пандемия и негативные экономические явления, которые она принесла вместе с собой", - сказал пресс-секретарь главы государства.

# Политика
По материалам: ria.ru

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